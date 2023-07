NS breidt dienstregeling volgend jaar uit: meer ic's tussen grote steden, IC-direct rijdt weer vaker

De NS gaat de dienstregeling volgend jaar uitbreiden. Vanaf 2024 zullen er in totaal 1800 extra treinen per week rijden, staat in een adviesaanvraag van de NS aan regionale overheden en reizigersorganisaties. Er komen vooral meer treinen op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, omdat het aantal forensen dan het grootst is.

Zo zullen er in 2024 tussen de grote steden dagelijks vier intercity’s per uur rijden in plaats van twee. Ook rijdt de Intercity Direct weer drie keer per uur tussen Breda en Amsterdam over de hogesnelheidslijn. Dat is nu nog één keer de intercity naar Brussel met toeslag en twee keer per uur met een overstap de gewone intercity. Daarnaast zullen er meer sprinters rijden. Dat gebeurt onder meer tussen Rotterdam en Dordrecht en Arnhem en Nijmegen. Tijdens daluren rijden de sprinters minder op de trajecten Amsterdam Centraal - Almere Oostvaarders, Utrecht Centraal - Woerden, Utrecht Centraal - Hoofddorp en Leiden Centraal en Hoofddorp.

De treinreis naar de Duitse hoofdstad Berlijn wordt dertig minuten korter, onder meer omdat de trein niet meer in Almelo stopt en er andere treinen worden ingezet op dat traject.

Verder gaan op rustige momenten op een aantal trajecten minder sprinters rijden. ,,Na corona is het reisgedrag blijvend veranderd en zien we op sommige momenten minder reizigers in de trein, zoals op vrijdag”, melden de Nederlandse Spoorwegen op hun website. ,,In daluren en in het weekend tikt het reizigersaantal juist al niveaus aan van voor corona. Dinsdagen en donderdagen zijn typische forensendagen geworden. Dat alles vraagt om een andere dienstregeling dan voorheen”, aldus de NS.

Afgelopen jaar kon de NS minder treinen laten rijden omdat er een personeelstekort was. Dat tekort is inmiddels een stuk kleiner, schrijft het bedrijf in een persbericht. Daarom heeft het ‘meer mogelijkheden gekregen'.

