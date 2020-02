NS geeft personeel bonus, bereidt zich voor op coronavirus

Coronavirus

Een probleem om het geld te vinden heeft de NS-directie niet. Mede door een flinke reizigersgroei steeg de nettowinst in 2019 tot 215 miljoen euro, bijna 100 miljoen meer dan een jaar eerder. De spoorwegen meldden vanmorgen dan ook klinkende jaarcijfers. Het aantal dagelijkse reizigers groeide fors naar 1,3 miljoen per dag, de treinen reden beter op tijd en de klanttevredenheid steeg naar 89 procent, het hoogste percentage ooit.



De spoorwegen meldden verder dat het zich met andere ov-bedrijven voorbereidt op een mogelijke uitbraak van het nieuwe coronavirus in Nederland. Wat voor scenario's er klaarliggen en of complete treinen worden stilgezet weigert de NS te zeggen. ,,We denken na over hoe we onze reizigers op de hoogte kunnen houden en welke adviezen we geven”, zei NS-bestuurslid Marjan Rintel tijdens een persconferentie op station Rotterdam Centraal. ,,We baseren ons op de informatie van het RIVM. Voor nu zeggen we alleen tegen onze reizigers dat ze goed hun handen moeten wassen en in hun elleboog moeten hoesten of niezen.”



Topman Roger van Boxtel waarschuwde voor ,,paniekvoetbal”. ,,Laten we rustig de autoriteiten volgen en niet doen alsof heel Nederland straks op zijn kop staat.’’