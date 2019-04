NS geeft Randstad-reizigers week gratis koffie in spits om Leidse spoorchaos

De gratis koffie is tot en met vrijdagavond af te halen in de stationskiosken op Leiden Centraal, Amsterdam-Zuid, Amsterdam-Sloterdijk, Den Haag CS en Den Haag HS. De actie geldt in de ochtend- en avondspits, meer concreet is dat tussen 06:30-09:00 (ochtend) en 16:00-18:30 (avond). Omroepers maken reizigers attent op de geste.



,,Het zijn pittige weken geweest voor onze reizigers, vandaar dat we deze geste graag doen”, zegt NS-woordvoerster Inge Rijgersberg. Vrijdag lieten de spoorwegen al weten te broeden op een gebaar naar de reizigers. Eerder die dag suggereerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Spoor) al dat een gratis bakkie troost een goed idee zou zijn. Dat doet de NS nu dus.



Wat reizigersvereniging ROVER betreft, blijft het overigens niet bij gratis koffie. NS moet abonnementshouders geldelijk compenseren, meent de belangenclub, waar afgelopen tijd honderden klachten binnenkwamen. ,,Veel mensen met een eersteklas abonnement konden helemaal niet zitten, horen wij van reizigers”, zegt Sanne van Galen van ROVER. Volgens de belangenclub heeft NS verzuimd voldoende treinstellen in te zetten, met overvolle treinen en flauwvallende reizigers tot gevolg.

‘Militaire operatie’

Vanochtend reden de treinen Van Amsterdam naar Den Haag en Rotterdam eindelijk weer volgens het normale dienstrooster, laten NS en ProRail weten. Dat betekende het sluitstuk van drie weken spoorwerkzaamheden. Reizigers konden daarbij niet rechtstreeks naar Rotterdam en moesten een tussenstop maken op Den Haag CS. In de weekenden zette NS bussen in.



De situatie leidde tot een stortvloed van klachten. Reizigers klaagden massaal over bomvolle treinen, meerdere mensen vielen flauw. Ook voelden veel forenzen zich overvallen en stelden onvoldoende vooraf geïnformeerd te zijn. De overlast werd vergroot door problemen los van de werkzaamheden, zoals een wisselstoring die een dag duurde en een defecte trein. Vorige week maakten NS en ProRail al hun excuses daarvoor. ,,Het zat los van de werkzaamheden bepaald niet mee,” stelden beiden.



Verder lezen na de foto

Volledig scherm Drukte tijdens de ochtendspits vanwege werkzaamheden op treinstation Leiden Centraal. © ANP

Spoor bij Leiden was ‘op’

De werkzaamheden bij Leiden CS waren nodig omdat het spoor rond de Sleutelstad ‘op’ was. Afgelopen drie weken zijn kilometers rails, spoorgrind, dwarsliggers en bovenleiding compleet vernieuwd. Daarbij verwijderden of vervingen ProRail en aannemer BAMinfra negentig wissels, ook werden drieduizend relais en draden aangepast.



ProRail spreekt van een ‘militaire operatie’, waarbij dagelijks honderden mensen in touw waren. Leiden CS is qua reizigers het zesde station van Nederland, de route Amsterdam- Den Haag/Rotterdam de drukste treinlijn. Hoewel de werkzaamheden samen met NS minutieus waren voorbereid, lukte het volgens de spoorbeheerder ,,helaas te vaak niet” om extra hinder te voorkomen.

Quote We hebben het over een enorme operatie, op één van de drukste stations van Nederland ProRail

Grondige evaluatie

ProRail zegt dan ook de werkzaamheden grondig te gaan evalueren en lessen te trekken waar mogelijk. ,,We hebben het over een enorme spoorvernieuwingsoperatie op een van de grootste stations van Nederland,” stelt de spoorbeheerder in een uitgebreid bericht op de eigen website. ,,Daarbij lieten we de treinen zo veel mogelijk rijden, om overlast te verminderen. Dat is best bijzonder.”



Probleem is dat het rooster zo krap werd dat fouten en overlast elders meteen voor overlast voor reizigers zorgde. ,,We moeten daarin samen met de vervoerder en de aannemer zoeken naar de juiste balans.”

Schiphol