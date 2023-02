NS maakt excuses voor zwaar en verlieslatend 2022: ‘We hebben reizigers tekortgedaan’

NS belooft reizigers beterschap in 2023. Dat zei topman Wouter Koolmees bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022. Nu het aantal reizigers voorlopig is veranderd, blijft de toekomst onzeker. De directie praat momenteel met het kabinet over meer geld.

,,2022 was voor NS een zwaar en vervelend jaar. We hebben de reizigers tekortgedaan”, zegt Koolmees over 2022, toen NS door personeelstekort fors minder treinen liet rijden. Het gevolg was dat in de spits op belangrijke trajecten bomvolle en korte treinen reden. De punctualiteit holde bovendien achteruit, waardoor treinen ook vaker vertraagd waren.

Hoewel de coronamaatregelen maart vorig jaar afliepen, keerden de reizigers slechts deels terug. Nog steeds vervoert NS een vijfde minder mensen, waardoor de spoorwegen beduidend minder inkomsten binnenkrijgen. Volgens Koolmees is het reisgedrag van Nederlanders veranderd. ,,De weekenden zijn drukker geworden, maar doordeweeks is het vooral dinsdag en donderdag druk. De andere dagen zijn juist rustiger geworden.”

In Nederland kreeg NS vorig jaar 2,8 miljard euro binnen aan inkomsten. Door het achterblijvende aantal reizigers eindigde NS met een verlies van 304 miljoen euro. Doordat de overheid NS 274 miljoen euro beschikbaar stelde, plus nog eens 12 miljoen voor de achtergebleven exploitatie van stationswinkels, bleef het daadwerkelijke verlies beperkt tot 16 miljoen euro. Wel steeg de schuld naar 1,8 miljard euro. Dat is 600 miljoen euro meer dan voor corona.

Financieel gat

De grote vraag is hoe NS de financiën toekomstbestendig kan maken. Het aantal reizigers zal volgens prognoses pas in 2026 terug op pre-corona niveau zijn. Behalve dalende inkomsten, zijn de uitgaven gestegen. Zo hebben de kleine 20.000 medewerkers vorig jaar een forse loonsverhoging van ruim 10 procent gekregen. De spoorwegen moeten daarnaast allerlei investeringen doen. Op langere termijn zal het aantal reizigers juist weer flink stijgen. ,,We zullen in de nieuwe concessie, die loopt van 2025 tot 2033, weer herstel zien namelijk”, stelt financieel directeur Bert Groenewegen.

En er zijn meer uitdagingen. Zo loopt het stroomcontract met Eneco eind 2024 af. De kans is aanzienlijk dat dit de kosten verder opdrijft. ,,Als NS gebruiken we 1 procent van alle stroom in Nederland”, aldus Groenewegen.

Om te voorkomen dat NS jaarlijks voor tientallen miljoenen of nog meer in het rood belandt, zoekt de NS-directie ‘meerdere oplossingen voor het dekken van het financiële gat’. Groenewegen: ,,We voeren momenteel onderhandelingen met ons eigen verantwoordelijke ministerie van Infrastructuur & Waterstaat en met Financiën.”

Volledig scherm Wouter Koolmees, president-directeur NS, en Bert Groenewegen, financieel directeur NS, geven een toelichting tijdens de presentatie van de jaarcijfers van de Nederlandse Spoorwegen over 2022. © ANP

Zelf is NS al geruime tijd bezig met een besparingsoperatie die de kosten uiterlijk in 2024 met 1,4 miljard euro moet verlagen. De helft daarvan is nu gerealiseerd. ,,Ik ga er vanuit dat we daar uitkomen”, stelt Groenewegen. Volgens Koolmees moet er voor de zomer al duidelijkheid zijn. ,,Het moet uiterlijk eind dit jaar in het staatsblad staan.

Personeelstekort

Wat het personeelstekort betreft, blijft de situatie uitdagend. Vorig jaar zijn 5162 van de maar liefst 7048 vacatures vervuld. NS kreeg bijna 51.000 sollicitanten over de vloer. Er is met name ingezet op nieuwe machinisten en conducteurs. ,,Zo hebben we in de tweede helft van vorig jaar 487 machinisten en 350 conducteurs aangenomen”, aldus president-directeur Koolmees. Die zijn niet meteen inzetbaar. De opleiding voor machinist duurt een klein jaar, een conducteur wordt eerst drie maanden getraind.

Hoewel Koolmees best tevreden is over de voortgang, houdt NS nog steeds 750 vacatures voor machinist uitstaan. In april is er verdere verlichting op komst. Dan gaat kantoorpersoneel meelopen op de trein. NS heeft daarover afspraken met de vakbonden gemaakt. Koolmees spreekt van een tijdelijke maatregel van in eerste instantie een jaar. ,,We hopen echter dat dit programma blijvend wordt’’, voegt Groenewegen toe.

Positief

Koolmees blijft ondanks het zware weer positief gestemd. ,,Ik zit hier niet met een zwaar gemoed. De toekomst van het spoor is rooskleurig. In 2026 zitten we weer op 100 procent, daarna is er groei. Tegelijk zal de verdeling over de week anders blijven.’’

NS denkt verder het Engelse hoofdpijndossier elk moment te kunnen sluiten. De aandelen van dochter Albellio UK worden verkocht aan het management. ,,We verwachten elk moment definitieve goedkeuring”, zegt financiële topman Groenewegen hierover. Bij Duitse dochter Albellio zijn de resultaten ondertussen ‘bemoedigend'. ,,De financiële impact als gevolg van de coronapandemie in Duitsland is beperkt.” Een verlies werd vermeden.

