NS-personeel slaat alarm over toenemend geweld in treinen: ‘Wachten is op een dodelijk slachtoffer’

brandbriefHet rijdend personeel van NS is zo bezorgd over de toenemende agressie in treinen dat het donderdag een brandbrief aan topman Wouter Koolmees heeft aangeboden. Ze vrezen dat er doden kunnen vallen als er niet snel iets gebeurt.

Bij de aanbieding op het NS-hoofdkwartier in Utrecht was ook hoofdconducteur Mario Drent aanwezig. Hij was afgelopen weekend betrokken bij de steekpartij op de nachttrein tussen Arnhem en Ede-Wageningen. Een groep Eritreeërs en Algerijnen gingen elkaar te lijf, met twee gewonden en een flinke plas bloed tot gevolg.

Dat incident vormt nu weliswaar directe aanleiding voor de brandbrief, maar staat bepaald niet op zichzelf, schrijft de Vereniging voor Machinisten en Conducteurs (VVMC). ,,Vrijwel elke medewerker heeft een verhaal. Ook verhalen van ernstige agressie waar we niets van terughoren, niet van de werkgever en niet vanuit de media.’’ Zo is laatst in Vlissingen geprobeerd een hoofdconducteur in brand te steken. ,,Het is bijna niet te geloven maar waar.’’

In de brandbrief met als titel ‘Wachten we op een nieuw dodelijk slachtoffer?’ roepen de medewerkers de NS-directie en politiek Den Haag op om te helpen deze situatie te stoppen. ,,We staan hier samen om aan te geven dat wij oplossingen willen zien.’’

Agressiemeldingen

Gebeurt dat niet dan is het wachten op een dodelijk slachtoffer, het eerste sinds het fatale neersteken van conducteur Jan Wietse van der Meulen in 1991. ,,Gaan we zitten afwachten tot het volgende verschrikkelijke incident zich voordoet?’’

Vakbond VVMC is niet de eerste die alarm slaat over de toenemende agressie in treinen. Ruim een maand geleden stuurde FNV Spoor na meerdere geweldsincidenten al een mail naar de NS-directie. ‘Het wachten is op nog ernstigere incidenten. Zo kan het niet meer. De grens is bij onze achterban bereikt’, schreef vakbondsbestuurder Henri Janssen.

NS zegt de zorgen van het personeel te delen. Begin dit jaar meldde de vervoerder zelf al dat het eigen personeel vorig jaar 30 procent meer meldingen van agressie heeft gedaan. Het betreft incidenten waarbij conducteurs of andere medewerkers worden bedreigd of mishandeld.

Camera's

,,Het is verschrikkelijk dat er collega’s zijn die met een gevoel van angst en onveiligheid hun werkzaamheden uitvoeren’’, laat Wouter Koolmees, president-directeur van NS weten. ,,Het moge duidelijk zijn dat er voor geweld geen plaats is in onze treinen en op stations. Iedereen wil met een prettig gevoel naar zijn werk gaan en heelhuids thuiskomen. Dat dit niet het geval is, is zorgelijk en moet veranderen.’’

U bent verantwoor­de­lijk voor een veilige werkomge­ving van uw medewer­kers Vakbond van rijdend personeel VVMC tegen NS-baas Koolmees

NS beklemtoont dat er al allerlei maatregelen zijn getroffen. Zo zijn vorig jaar op bepaalde risicotrajecten camera's in treinen geïnstalleerd. Op stations en perrons hangen ook camera's. En nog geen maand terug maakte de directie bekend het aantal service- & veiligheidsmedewerkers met 10 procent te gaan uitbreiden. Zij helpen conducteurs en machinisten bij lastige situaties in treinen en staan paraat wanneer er op het station of perron iets gebeurt.

Het personeel is blij met de maatregelen, schrijven ze in de brandbrief, maar is tegelijk nog niet overtuigd of ze echt verschil gaan maken. ,,Zijn deze extra maatregelen voldoende? En zorgen ze ervoor dat de medewerkers na hun dienst weer gezond van lijf en leden naar huis kunnen?’’

Verantwoordelijkheid

Ze wijzen Koolmees op diens verantwoordelijkheid. ,,Laat het duidelijk zijn: u bent verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving van uw werknemers en we zullen u en ook de beleidsmakers in Den Haag er dan ook voor verantwoordelijk houden indien er niet snel adequate maatregelen worden getroffen om onze medewerkers op de trein en op de stations te beschermen.

Koolmees toont begrip voor de scepsis. ,,Dit signaal geeft nogmaals aan hoe belangrijk het is dat we ons voor de veiligheid van onze collega’s blijven inzetten. De aandacht die we hiervoor hebben, mag en zal niet verminderen.’’ De spoorwegen kunnen dat echter niet alleen, stelt hij. Ook de overheid moet helpen. ,,We hebben hen hierbij keihard nodig. Dit geweld moet stoppen!’’

