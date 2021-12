NS schrapt avond- en spitstreinen vanwege corona

De Nederlandse zetten vanaf volgende week maandag in de avonduren en in de spits minder treinen in. Door de avondlockdown is het aantal reizigers afgelopen weken flink gezakt.

Zaten de treinen vorige maand in de avonduren weer voor ruim de helft (55 procent) vol ten opzichte van voor de coronapandemie, door de nieuwe maatregelen is dat gedaald tot een bezetting van slechts 40 procent. In de spits viel het aantal reizigers met 10 procentpunt terug.

Voor NS is het reden om net als tijdens vorige lockdowns het mes in het aantal spits-, avond- en nachttreinen te zetten. Vanaf maandag wordt de avonddienstregeling twee uur naar voren gehaald: deze start voortaan om 18.30 uur in plaats van om 20.30 uur. Concreet betekent dit dat op 11 trajecten vanaf dat tijdstip niet 6, maar 4 treinen per uur rijden. En op routes met 4 treinen in het uur wordt dat aantal gehalveerd naar 2.

Nachtnet

Naast het vervroegde avondrooster schrapt NS op 6 trajecten tijdelijk de extra forenzentreinen. Ook worden op 2 routes nachttreinen geschrapt. Het reguliere nachtnet, inclusief de treinen naar Schiphol, blijven gewoon rijden. De vervoerder beklemtoont dat afgezien van bovengenoemde ingrepen de volledige dienstregeling gereden blijft worden.

De Nederlandse spoorwegen benadrukken dat er in de treinen die geschrapt worden gemiddeld slechts 15 reizigers per 100 zitplekken zitten. ,,Zo zaten bijvoorbeeld vorige week woensdag in de intercity van Den Haag naar Utrecht slechts 19 reizigers, terwijl er plek voor 300 was”, aldus NS. ,,En op dezelfde dag vervoerden we in de sprinter van Gouda naar Rotterdam met 200 zitplaatsen maar 30 reizigers.”

Nieuw rooster

Topvrouw Marjan Rintel sorteerde vorige week in een interview met deze site al voor op het schrappen van treinen. ,,Als er vanwege de lockdown nauwelijks forenzen zijn, is de vraag of je met extra spitstreinen moet rijden”, stelde ze retorisch. ,,Hetzelfde geldt voor uitgaans- of nachttreinen, nu alles dicht is.”

Rintel zei echter te willen wachten op verlenging van de coronamaatregelen door het kabinet. Die verlenging kwam er dinsdag. NS voerde bovendien afgelopen zondag het nieuwe rooster voor 2022 in, met fors meer treinen. Het gelijktijdig van het spoor te halen van treinen zou de aandacht van het rooster alleen maar afleiden plus voor verwarring bij reizigers kunnen zorgen.

Tijdens eerder lockdowns zette NS gemiddeld zo'n tien procent minder treinen in. Ook waren treinen vaak korter. NS laat weten komende maand de reizigersaantallen nauwkeurig in de gaten te zullen houden. Het aantal treinen wordt daarop afgestemd. ,,We adviseren reizigers om kort voor vertrek de NS-reisplanner te raadplegen.”

