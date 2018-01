NS stopt met voordelige groepsretour vanwege fraude

Reizigers die gebruik maakten van het supervoordelige groepretourtje hoefden fysiek niet bij elkaar in de trein te zitten, maar daar komt vanaf 15 januari een eind aan, maakt NS vandaag bekend.



De NS Groepsretour die in 2013 is ingevoerd kwam meermaals negatief in het nieuws. Via Facebook maakten treinreizigers die elkaar niet kenden massaal afspraken om voordelig te reizen. Tussenhandelaren frauderen volgens NS ‘op grote schaal’ door kaartjes met winst door te verkopen. Ook waren er oplichters actief die verkochte kaartjes niet leverden, met gedupeerde reizigers tot gevolg. ,,Met het nieuwe groepsticket verwacht NS een einde te maken aan dit grootschalige misbruik van groepsretourtjes'', aldus NS-woordvoerder Erik Kroeze.