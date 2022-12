NS-treinen te vol, te laat en te kort in 2022, maar nieuwe baas Wouter Koolmees belooft beterschap

NS heeft de treinen dit jaar beduidend minder goed laten rijden. Dat blijkt uit de eigen prestatiecijfers over 2022, die NS vandaag bekendmaakt. Nieuwe topman Wouter Koolmees is ontevreden, maar verwacht dat de ergste problemen achter de rug zijn.

Door flinke personeelstekorten rijdt NS momenteel met 13 procent minder treinen rond. Gevolg is dat treinen veel voller zitten en vaker vertraagd raken. Eén op de twaalf reizigers (8,3 procent) arriveerde dit jaar met minstens vijf minuten vertraging op zijn bestemming. Dat is een kleine drie procent meer dan vorig jaar. De kans op een zitplaats in de spits daalde van 99,6 procent in 2021 naar 96,5 procent dit jaar.

Met name in september - traditiegetrouw de drukste maand - presteerde NS onder de maat. Bijna één op de tien reizigers kon niet zitten in de spits. De spoorwegen planden toen 183 treinen in waarvan vooraf al duidelijk was dat ze te kort waren. De maanden daarvoor waren dat er maximaal 45.

Op de hoge snelheidslijn presteerde NS beter en daalde de kans op een zitplaats in de spits slechts minimaal, van 99,6 naar 98 procent. Wel zijn treinen veel vaker, in één op de vijf gevallen, vertraagd. Belangrijke oorzaak daarvan is echter een onveilig viaduct bij Rijpwetering. De IC Direct mag daarom sinds eind oktober veel minder hard rijden, wat minuten vertraging oplevert.

Kantoorpersoneel gaat bijspringen

Wouter Koolmees is teleurgesteld. ,,Zeker dit najaar, met name in september, lukte het ons te vaak niet om treinen met voldoende zitplaatsen het spoor op te sturen. Daar balen we ongelooflijk van.” Tegelijk beklemtoont hij dat het grootste dieptepunt achter de rug is. Zo daalde het aantal vooraf ingeplande treinen met weinig zitplaatsen in oktober en november naar circa 90.

NS hoeft het spoorboekje niet nog verder af te schalen, verwacht hij. ,,Tussen juli en november hebben we er 184 conducteurs en 240 machinisten bijgekregen, een mooie score.” Daarnaast is NS in gesprek met vakbonden en or om kantoorpersoneel te laten assisteren op de treinen. ,,De opleidingen moeten in het nieuwe jaar starten.” Grote uitdaging voor NS komend jaar is het veranderde reizigersgedrag, stelt Koolmees. Een vijfde van de reizigers is na corona nog steeds niet teruggekeerd.

Volledig scherm Wouter Koolmees, sinds 1 november de nieuwe president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen © NS/Arenda Oomen