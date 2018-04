NS waarschuwt voor tjokvolle hsl: daarom in daluren euro korting

Op de hogesnelheidslijn (hsl) steeg het aantal treinreizigers met zo’n 15 procent. Tussen Schiphol en Rotterdam kwamen er zelfs 25 procent passagiers bij. Dat is veel meer dan de landelijke groei van 0,8 procent extra reizigers. ,,De verwachting is dat het aantal reizigers blijft groeien’’, verklaart NS-woordvoerder Iris Reshef. ,,Daar komt bij dat april altijd een drukkere maand is dan gemiddeld. Dus als het even mogelijk is, mijd dan de drukste trein.’’