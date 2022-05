Nu al flinke avondspits wegens Hemelvaartsweekend

update | met video Huifkar met kampi­oenself­tal kantelt: 20 gewonden, 4 mensen met ambulance naar ziekenhuis

Een huifkar achter een tractor is zaterdagavond gekanteld aan de Havezatensingel in Losser. Hierbij zijn meerdere slachtoffers gevallen, meldt de politie Overijssel. De politie meldt nu dat het in totaal om 20 gewonden gaat, waarvan er 4 met de ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht.

22 mei