‘Nu ik ouder ben heb ik een milde vorm van dierenhokschaamte in de dierentuin’

Ik heb een fotoalbum gevuld met dezelfde soort foto’s . De kinderen gehuld in trainingspakken. Mijn ouders allebei met een enorme rugzak op de rug, gevuld met gesmeerde broodjes, pauzekoeken en pakjes appelsap. En maar wéér naar het Noorderdierenpark in Emmen, dat gekke dierenpark met z’n zweterige vlindertuin, waar we minstens één keer per jaar kwamen.

Het Noorderdierenpark had ook last van dierenhokschaamte en liet een totaal nieuw park aan de rand van Emmen bouwen, waarin de dieren de ruimte hebben om rond te banjeren. De naam veranderde in ’Wildlands’ en hoewel het nu dus aan alle moderne standaarden voldoet, blijven de mensen weg. Vorig jaar draaide het park 8 miljoen verlies, zo meldde dagblad Trouw. Eén van de redenen: de dieren hebben zo veel ruimte dat ze zich soms ook helemaal niet laten zien. Een dikke middelvinger naar de bezoekers, die voor dertig euro toegang verwachtten dat ze alle dieren te zien krijgen.

Het is een dunne lijn waarop dierentuinen balanceren. Het dierenwelzijn staat voorop, maar de klant is koning. En wanneer is de klant tevreden? Moeten wij niet leren dat, wanneer je de dieren een iets gerieflijker leven wilt geven, dat betekent dat jij soms teleurgesteld wordt?

Twee jaar geleden was ik in een groots opgezet dierenpark in de Ardennen, waar ons bij de ingang op het hart werd gedrukt dat de dieren zich soms verstopten. We wisten dus waar we aan begonnen. De drie bruine beren die er woonden, hadden die dag weinig zin. We zagen er eentje, die zat te mokken achter een struik. Desalniettemin was het een prachtige middag. Alles is veel voor wie niet veel verwacht.