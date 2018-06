Nu pas rijpt wereldwijd gedachte dat VS inhumaan immigratiebeleid uitvoert

Omgeving Danny S. verbijs­terd over Pinkpopdra­ma

18 juni De 34-jarige Danny S. uit Heerlen is de vermoedelijke bestuurder van het witte busje waarmee een dodelijke aanrijding is veroorzaakt. Daarbij is één persoon overleden en zijn drie mensen zeer ernstig gewond geraakt. Zijn vader is in shock: ,,Het is verschrikkelijk.''