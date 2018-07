Nu ze er toch zijn, zoeken de Nederlandse honden in Italië naar een meisje

Een kwartier rijden was het nog, toen het reddingshondenteam uit Duiven maandag in Italië te horen kreeg dat het lichaam van de vermiste Koen van Keulen was gevonden. ,,En vervolgens kwam de vraag of we dan mee wilden zoeken naar een 11-jarig meisje dat vermist is. Dat was niet de bedoeling, maar we waren er nu toch.’’

Zondagavond waren zestien begeleiders met twaalf honden per auto naar Castelnuovo del Garda afgereisd om mee te helpen zoeken naar de 17-jarige jongen uit Soest, die dondernacht niet op zijn camping was aangekomen. Voorzitter Louise Smits van de Stichting Reddingshonden RHWW uit Duiven: ,,De familie had ons verzocht mee te helpen. En aan zo'n verzoek geven we in principe altijd gehoor, als het tenminste een afgebakend zoekgebied is. Anders heeft het geen zin.’’

In Duiven staan altijd auto's en boten klaar waarmee de vrijwilligers op pad kunnen. In principe betaalt de reisverzekering de kosten die gemaakt moeten worden. ,,In dit geval zou het verblijf niets kosten, omdat we onderdak kregen in een school.’’ De stichting van Smits overlegt de kosten altijd vooraf aan de reiskostenverzekering. ,,Of die het bij iedereen vergoedt? Je moet wel goed de kleine lettertjes lezen.’’ Wat de kosten precies zijn, daarover geeft ze geen duidelijkheid. ,,Ik weet het ook niet precies.’’

Toen bekend was dat de reeds gemaakte reis naar Italië voor het vinden van Koen van Keulen niet meer nodig was - ,,gelukkig is hij gevonden’’ - kwam via de Nederlandse ambassade van de Italiaanse autoriteiten het verzoek of de speurhonden dan niet ingezet konden worden voor het zoeken naar een 11-jarig meisje dat donderdag verdween in een natuurgebied nabij de Noord-Italiaanse stad Brescia. Bij die zoektocht zijn volgens Italiaanse media vele honderden rotsklimmers en duikers betrokken.

Tot en met zaterdag

De reddingshondengroep uit Duiven helpt nu tot en met zaterdag mee zoeken, zondag reist de groep weer terug naar Nederland, vertelt Smits. De stichting kan een beroep doen op zo'n 55 vrijwilligers, van wie 35 reddingshondenbegeleiders. De honden worden soms dagelijks ingezet. ,,En soms zitten er weken tussen voor we weer te hulp geroepen worden.’’