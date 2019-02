Nu zit ik ineens te googelen wat driedubbel glas eigenlijk kost

Daar was het mailtje van onze energieleverancier, met het gewijzigde termijnbedrag voor 2019. Iedereen gaat meer betalen, dat wisten we al. Bij ons viel het nieuwe bedrag nóg slechter uit. We zijn net verhuisd, en de vorige bewoners waren maar met z’n tweeën. Wij zijn met z’n vieren, en met twee kleine kinderen wisten we al dat we meer wassen en afwassen dan het gemiddelde stel. We hadden ons dus voorbereid op een verhoging. Maar zo veel?