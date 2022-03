Nucleaire dreiging Rusland maakt onze schuilkelders uit de Koude Oorlog weer actueel

Priester Russische kerk noemt oorlog 'nachtmer­rie': ‘Veel Russen voelen spijt en schaamte over wat er gebeurt’

,,Een nachtmerrie’’, zo beschrijft Dmitry Vinitsky, priester van de Russisch Orthodoxe Kerk in Rotterdam, de oorlog in Oekraïne. In een tijd waarin alles wat Russisch is in de ban gedaan lijkt te worden, vinden Oekraïners en Russen in zijn kerk juist steun bij elkaar. ,,Veel Russen voelen spijt en schaamte over wat er gebeurt.’’

