‘Nuon-verkopers misleiden aan de deur’

Het verhaal van de verkoper wordt bevestigd door getuigenissen van klanten, Vereniging de Vastelastenbond en de Consumentenbond. Die laatste organisatie ziet het aantal klachten over colporteurs, onder wie die van Nuon, sinds het begin van vorig jaar toenemen.



Als het om Nuon gaat, wordt geklaagd over onder meer opdringerige verkoop, bedragen en kortingen die niet blijken te kloppen, valse handtekeningen onder contracten en het gebruik van persoonlijke gegevens aan de deur die niet door de klanten zijn verstrekt, aldus de Consumentenbond. Via het platform Klachtenkompas biedt de Consumentenbond de mogelijkheid een klacht in te dienen, waarna bij het bedrijf om een reactie wordt gevraagd.

Over Nuon-colporteurs kwamen daar in de eerste drie kwartalen van vorig jaar meer klachten binnen dan voorheen: 24. Dat lijkt het topje van de ijsberg. Op internet zijn volop klagers te vinden. Bij Vereniging de Vastelastenbond kwamen het afgelopen jaar honderden klachten binnen over deur-aan-deurverkopers, onder wie die van Nuon. ,,Aan de deur gewekte verwachtingen worden niet nagekomen’’, zegt een woordvoerder.



De verkoper die tegen het AD vertelt, komt dan ook met een opmerkelijk advies: ,,Als een verkoper aan de deur komt, doe die dan dicht.’’ Colporteurs van Nuon worden afgerekend op het aantal verkopen per week. Prestaties worden beloond met bonussen en cadeaubonnen. En er is nog een belangrijke stimulans om te scoren: verkoop je twee weken te weinig, dan word je eruit geknikkerd.

Dat alles leidt er volgens de verkoper van Nuon toe dat verkopers het randje opzoeken of eroverheen gaan. Prijzen worden niet duidelijk gecommuniceerd. Op verborgen camera legde de verkoper vast hoe een collega zegt ‘nieuwe prijzen niet te gaan communiceren’.



Nuon benadrukt dat veel tijd en aandacht wordt besteed aan het verkoopproces en het verbeteren daarvan. ,,Wat helaas niet wegneemt dat ook weleens iets misgaat, het blijft mensenwerk.’’ Ernstige klachten, over bijvoorbeeld misleiding, komen volgens Nuon ‘zelden’ voor. In het beeld dat de verkoper en de verborgencamerabeelden schetsten, herkent Nuon zich totaal niet.

