NVWA beboet slachthuizen om grove fouten en smerige slachthuizen

Dat blijkt uit cijfers en boeterapporten waarover RTL Nieuws schrijft. De site bericht onder meer over poepspetters op varkensvlees en met mest besmeurde koeien. De NVWA roept slachthuizen op hygiënischer te werk te gaan. COV, de brancheorganisatie voor de slachtindustrie, noemt de boetes een 'punt van zorg'. Woordvoerder Dé van de Riet zegt dat de slachthuizen er harder aan moeten trekken. RTL Nieuws meldt dat jaarlijks 700.000 mensen een voedselvergiftiging oplopen, waarvan 150.000 keer door het eten van besmet varkens-, rund of schapenvlees. Een van de oorzaken is poep die in slachthuizen op het vlees komt.

Mest op vlees

Dat kan gebeuren doordat de darmen van dieren tijdens het slachtproces kapot worden geprikt. De darminhoud verspreidt zich dan over het karkas en bacteriën krijgen de kans om vlees te besmetten. Medewerkers van slachthuizen verklaren tegenover RTL Nieuws dat slachters vaak te weinig ervaring hebben, maar dat ook de de hoge bandsnelheid een probleem vormt.



Slachterijen wijzen die kritiek van de hand; de medewerkers in slachthuizen zijn allemaal goed getraind, zo zegt de COV.



Eerder liet de NVWA aan het AD weten dat er sinds 2016 slechts één slachthuis gesloten is. De meeste overtredingen waarvoor de slachthuizen de afgelopen jaren zijn beboet, waren niet voldoende om een slachthuis te sluiten. ,,Er is permanent toezicht in de slachthuizen. Dit is niet het algemene beeld, het zijn incidenten.''