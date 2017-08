NVWA bevestigt: Ook fipronil in geïmporteerde eieren uit Polen

In geïmporteerde eieren uit Polen is bij een steekproef een te hoog gehalte van het insecticide fipronil gevonden. De NVWA bevestigt dat hierover een melding is ontvangen en probeert in kaart te brengen waar de eieren verwerkt worden.

,,Wij hebben de Anevei, de Vereniging Eierhandelaren en Eiproductfabrikanten, gevraagd haar leden op te roepen om bij ons te melden of zij gebruik maken van deze eieren zodat wij een beeld krijgen van de omvang,’’ zegt Paula de Jonge van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.



Nederland importeert tussen de 1 en 2 miljoenen eieren per week uit Polen en Oekraine voor gebruik in allerhande producten. Ze belanden ook in restaurants en Poolse winkels, maar niet in Nederlandse supermarkten. De Poolse eieren zijn goedkoper omdat de kippen daar in veel slechtere leefomstandigheden gehouden mogen worden.

Onderste steen boven

Quote Ik kan me niet voorstellen dat de Chickfriend naar Polen is gereden om daar te spuiten Hubert Andela, voorzitter Anevei Voorzitter Hubert Andela van de Anevei zegt dat de industrie nu zelf streng controleert op friponil. Mogelijk dat zo de Poolse gifeieren zijn ontdekt. Eric Hubers, voorzitter Pluimveehouderij bij LTO, wil niet zeggen wie uit de sector de Poolse fipronil-eieren heeft gevonden. ,,De NVWA moet dit oppakken en mee naar buiten komen.’’ Hij zegt dat de Nederlandse pluimveesector nu de onderste steen boven wil in het gifschandaal.



In Nederland werd fipronil letterlijk in de stallen gespoten door het bedrijfje Chickfriend om bloedluis te bestrijden. Zo kwam het middel in de eieren terecht. Hoe het gif in de Poolse eieren komt is onbekend. Chickfriend kreeg fipronil geleverd door het Belgische bedrijf Poultry Vision dat het op zijn beurt weer had gekocht bij een fabrikant in Roemenië.

Mafia-achtige netwerken

Hubers vermoedt dat er een Europees netwerk is dat het grof geld verdient met het insecticide. ,,Ik kan me niet voorstellen dat de Chickfriend naar Polen is gereden om daar te spuiten. Misschien dat er vanuit Roemenië in ieder land met veel kippen maffia-achtige netwerken zijn opgezet om fipronil toe te passen.’’ Spuiten met fipronil is gouden handel. Voor een gemiddelde bedrijf met 40.000 kippen rekende Chickfriend 4000 euro om de bloedluis te doden. Het Barneveldse bedrijfje kwam alleen al dit jaar bij 200 bedrijven in Nederland over de vloer.



Andela van de eierverwerkende industrie kijkt niet op van het gevonden fipronil in Poolse eieren. ,,Het is een Europese markt. Het zou vreemd zijn als het alleen in Barneveld werd gebruikt alsof dat het centrum van de wereld is.’’

NVWA veel te laks

Hubers vindt de NVWA veel te laks. ,,De NVWA moet even streng controleren op Poolse eieren als op Nederlandse eieren. Het kan niet zo zijn dat we ons hysterisch druk maken over fipronil in Nederlandse eieren en niet over fipronil in eieren uit het buitenland. Heel vreemd dat de NVWA niet meteen controleert en optreedt.’’ Volgens de waakhond is het de taak van de handel en de industrie om te zorgen dat er geen fipronil-eieren worden verwerkt.



Het is niet voor het eerst dat Poolse eieren in opspraak komen. Afgelopen jaren kampte de Poolse eierexport met een hardnekkige salmonellabesmetting waardoor honderden mensen ziek werden, ook in Nederland.