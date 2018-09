Ober maakt klant belachelijk op bonnetje omdat zij geen rietje wil

Ergens is het wel ironisch, erkent Peeters met een voorzichtig lachje. Dat uitgerekend zij door deze weinig subtiele ober te kakken wordt gezet.

'Wat een kutleven'

Al jaren reist de Eindhovense rond de wereld om mensen bewust te maken van het probleem van plastic in de oceanen. ,,Daarbij kijk ik natuurlijk ook naar mijn eigen gedrag. Ik let al op de kleine dingetjes, ook als ik ergens wat ga drinken. Dat is mij in deze tent helaas duur komen te staan."

Zoveel was het niet wat Peeters aan de bediening van restaurant RAW vroeg. Of de ober alsjeblieft geen rietje bij haar cocktail wilde doen. Tuurlijk, geen probleem, kreeg ze te horen.

De drankjes waren prima en eigenlijk was er niets op de middag aan te merken, totdat de Eindhovense het bonnetje te zien kreeg. ,,Geen rietje, want ik heb zo'n filmpje op Facebook gezien. Wat een kutleven, blablabla", stond onder haar drankjes geschreven.

'Ontzettend geschrokken'

Door een fout was dit grappig bedoelde stukje tekst op het bonnetje verschenen. Het was dus eigenlijk niet voor de ogen van Peeters bestemd. Dat maakt het voorval niet minder erg, zegt ze. ,,Het is belachelijk dat een bewuste consument op deze manier wordt afgestraft. Ik begrijp dat collega's onderling ginnegappen, maar dit zijn geen geintjes meer. Zeker niet over zo'n serieus onderwerp."

De bedrijfsleider van RAW is 'ontzettend geschrokken' van het bonnetje. ,,Hoe dit is gegaan is natuurlijk afschuwelijk", zegt ze. ,,Een klant die zo met het milieu bezig is verdient dit niet. Dat ben ik helemaal met haar eens." De ober in kwestie moet donderdag op gesprek komen bij de bedrijfsleiding. ,,Dat wordt een stevig gesprek, kan ik je vertellen. Dit zijn inderdaad geen grappen meer."

Modderfiguur

De bedrijfsleiding van RAW wil graag in contact komen met Peeters om over het voorval te praten. ,,Wij slaan echt een modderfiguur hiermee. Voor ons komt dit heel raar over. RAW zet zelf ook sterk in op een schoner milieu. Zo hebben we laatst nog alle plastic rietjes uitgebannen."