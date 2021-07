Och, dit hoort erbij. Onsportief? Nee, topsport!

Onweer op komst: Code geel in Overijssel en Gelderland, in Breda staan straten blank

17:13 KNMI waarschuwt met code geel voor een gevaarlijke situatie de komende uren in de provincies Gelderland en Overijssel. Het gaat dan om hinder voor buitenactiviteiten en voor het verkeer. In korte tijd kan veel neerslag vallen en kunnen lokaal windstoten en hagel voorkomen. In de zuidelijke provincies Limburg en Noord-Brabant was die code al eerder van kracht. Ook in Zuid-Holland en Utrecht geldt code geel.