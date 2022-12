Oekraïense ambassade in Nederland ontvangt 'bloederig pakket' met dierenogen

Met video Komen we in Nederland nog van de wolf af?

In Nederland wonen op dit moment ongeveer twintig wolven. Zij beten tot en met oktober 2022 ruim 500 schapen dood en zorgden dat jaar voor bijna een ton schade, aldus BIJ12. Toch zullen we moeten wennen aan het feit dat de wolf terug is in Nederland en hier blijft. Waarom is dat?

