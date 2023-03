Oekraïense Polly (17) leeft al jaar bij ons in huis, maar haar vader wil nu dat ze in Rusland komt wonen

Dode in Koewacht is vrouw van 64 jaar uit Oostende, kennis (32) van slachtof­fer opgepakt

De dode die begin deze week werd aangetroffen in Koewacht is een 64-jarige vrouw uit Oostende. Na een intensieve speurtocht heeft de politie nu ook een verdachte kunnen oppakken: een 32-jarige jongeman die het slachtoffer kende. Wat zijn beweegredenen waren is nog onbekend.