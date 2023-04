Oekraïense vluchtelingen protesteren voor betere omstandigheden in Harskamp

De Oekraïners hielden borden omhoog waarop onder meer ‘human rights?’, ‘don't steal my childhood’ en ‘help alstublieft’ stond, is te zien op beelden die Omroep Gelderland maakte. Vluchtelingen zeggen tegen de Omroep onder meer geen privacy te hebben. Ook zouden kinderen maar twee dagen in de week naar school kunnen waar andere kinderen in Nederland vijf dagen per week gaan. De Oekraïense kinderen leren in die twee dagen ‘niet goed genoeg’, klinkt het.

Onvrede niet nieuw

Dat er onvrede is, is niet nieuw: in oktober vorig jaar deden Oekraïense vluchtelingen ook al hun verhaal in De Gelderlander. De vluchtelingen worden opgevangen op de legerplaats in het dorp. ,,Een deel van de kritiek herkennen we zeker wel", zegt een woordvoerder van de gemeente Ede. ,,Het is natuurlijk niet gemaakt voor langdurige huisvesting, dat is gewoon een feit. Dus dat daar uiteindelijk problemen ontstaan als je er een jaar moet wonen, snappen we ook heel goed."

‘Geen toplocatie’

Tegelijkertijd ‘doen we er wel van alles aan om het zo comfortabel mogelijk te maken'. ,,Maar dat het geen toplocatie is, zullen we direct erkennen. Maar het is ook niet zo dat er veel huisvesting voorradig is. De klachten over het koken kennen we, dat pakken we aan.”

Zo worden er ‘op korte termijn’ - ergens de komende weken - buitenkeukens geplaatst. ,,We cateren op dit moment nog steeds met de avondmaaltijd, daar zijn ook Oekraïense mensen bij betrokken. Maar dat is natuurlijk nog steeds niet hetzelfde als wanneer je je eigen eten kan koken en zelf inkopen kan doen.”

Oplossingen

,,En we gaan ook echt aan de slag met een bewonersraad. Dat een afvaardiging van hen eens in de twee weken met de leiding om tafel gaat om de verbeterpunten te bespreken. Dat is er nu nog niet zo gestructureerd. Dat we daarin kijken wat we kunnen oplossen en wat niet.”

Want niet alles zal opgelost kúnnen worden, zegt ze. ,,Van oorsprong zijn het barakken voor militairen, geen huizen om langdurig te wonen. Waar we naar gekeken hebben is een betere indeling, hoe we het qua privacy zo comfortabel mogelijk kunnen maken met één gezin per kamer; want in het begin was het natuurlijk veel meer vluchtelingen bij elkaar. Maar het blijft suboptimaal, ja.”

Quote Van oorsprong zijn het barakken voor militairen, geen huizen om langdurig te wonen. Gemeentewoordvoerder

‘Drie dagen op, twee dagen af naar school’

De kinderen krijgen volgens de woordvoerder ‘drie dagen op, twee dagen af’ onderwijs. ,,En dan de week erop andersom. Er zit een structuur in. Op zich gaat het onderwijs daar zelf over. Maar er is voor gekozen omdat we een enorme toeloop van vluchtelingen hebben; niet alleen de Oekraïners, ook de crisisnoodopvang. In principe krijgen alle kinderen onderwijs, maar op dit moment even iets minder. En we hopen echt dat dat tijdelijk is, we zijn met het onderwijs in gesprek om dat zo snel mogelijk weer terug te brengen naar vijf dagen in de week, alleen we kunnen geen ijzer met handen breken; het is een landelijk probleem.”

Aanvankelijk kregen de Oekraïense kinderen wel vijf dagen per week les, zegt ze. ,,Die hebben inderdaad moeten inleveren toen de kinderen uit de crisisnoodopvang erbij kwamen. Feit is wel dat we van het onderwijs horen dat nu de groepen kleiner gemaakt zijn - en de kinderen meer een-op-eenaandacht krijgen - ze juist grotere stappen maken in de kortere tijd dat ze er zijn.”

