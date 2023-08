Oer-Hollands zomerweer dit weekend, volgende week wordt het mogelijk wat warmer

Met videoDit weekend staat ons oer-Hollands zomerweer te wachten. Eerst krijgen we te maken met onweersbuien, later prima zomerweer. Volgende week wordt het mogelijk wat warmer.

Deze vrijdag is het zomers warm, met flink wat ruimte voor de zon. Het is de warmste dag van de week met 24 tot lokaal 29 graden. Overdag blijft het droog, maar later op de avond liggen buien op de loer.

In de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend trekken buien van zuidwest naar noordoost over het land. Deze kunnen fel uitpakken met veel regen in korte tijd en mogelijk ook wat onweer. ,,In de middag wordt het vanuit het westen snel droog en kan op veel plekken in het land nog geruime tijd van het zonnetje worden genoten", stelt meteoroloog Floris Lafeber van Weeronline. ,,Al met al volgt er na een regenachtige ochtend een vrij aangename middag.” Overdag wordt het 21 tot 24 graden.

Prima zomerweer

Zondag zijn er veel stapelwolken met tussendoor af en toe zon. Uit dikkere bewolking kan lokaal een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Eind van de middag en in de avond wordt het vanuit het westen droog. Het wordt 21 of 22 graden in het noordwesten en langs de stranden tot 24 graden in Noord-Brabant, Limburg en langs de oostgrens. ,,Het is dan ook prima weer voor buitenactiviteiten. Het weerbeeld ziet er dan ook stukken beter uit dan vorige week zondag toen er regionaal veel regen viel en het ook bijzonder fris was”, aldus weerman Rico Schröder van Weerplaza.

Grote kans dat vallende sterren te zien zijn De opklaringen die in de nacht naar zondag worden verwachten zijn goed nieuws voor degene die een wens willen doen. Het is de nacht van de Perseïden en in de tweede helft van de nacht, zo rond de klok van vier uur, worden naar schatting 38 tot 50 meteoren of vallende sterren verwacht. De maan stoort niet en is voor ongeveer tien procent verlicht. Ook wolken lijken geen roet in het eten te gooien.

Geregeld zonneschijn

Na het weekend bouwt zich boven de Noordzee en het zuiden van Scandinavië een hogedrukgebied op. Dit levert overwegend rustig zomerweer op met geregeld zonneschijn. Soms valt echter ook een bui. De temperatuur komt dagelijks uit op 22 tot 25 graden.

Later in de week wordt het mogelijk wat warmer.

Volledig scherm Badgasten komen aan op het strand van Zandvoort. © ANP