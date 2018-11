Of mevrouw Bastiaansen (93) maar even 20 mille wil terugbetalen

CAK: Dit is natuurlijk bijzonder vervelend voor de klant

Het CAK erkent dat ze ‘fouten’ heeft gemaakt in de kwestie die Elisabeth Bastiaansen betreft. “Dat is natuurlijk bijzonder vervelend voor de klant”, zegt CAK-woordvoerder Christiaan Taal, die uit privacy-overweging niet in detail in wil gaan op de terugvorderingszaak.



In zijn algemeenheid stelt hij dat wie in een zorginstelling verblijft te maken krijgt met een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van inkomen, vermogen, maar ook of iemand wel of geen partner heeft. “Zonder partner betaal je een hoge eigen bijdrage”, aldus Taal.



En die had mevrouw Bastiaansen ook moeten krijgen. Het CAK erkent dat bekend was dat de echtgenoot van Bastiaansen al in 2003 was overleden, maar het heeft daar in de berekeningen de afgelopen jaren geen rekening mee gehouden. “Begin dit jaar zijn we er na contact met de klant achter gekomen. Toen is de eigen bijdrage gecorrigeerd.” Het CAK eiste vervolgens 24 maanden hoge eigen bijdrage op. “Daar is door de klant bezwaar tegen gemaakt. We hebben toen aangegeven dat we het belangrijk vinden om met de klant in gesprek te gaan. Daar heeft ze geen gebruik van gemaakt.”



Taal benadrukt dat het CAK opnieuw contact gaat zoeken met mevrouw Bastiaansen. “We zullen het verder met haar bespreken.”



Wat zou dat gesprek kunnen opleveren?

Taal: “Dat ga ik niet met u bespreken.”