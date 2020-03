‘Of we corona hiermee indammen? Ik kan er geen zinnig woord over zeggen’

U kondigde vandaag forse maatregelen aan. Hoe groot zijn de zorgen?

Jack Mikkers (Den Bosch): ,,Als we kijken naar het aantal besmettingen en de stijging daarvan, dan maken we ons daar steeds ergere zorgen over. Het stijgt exponentieel, dus niet van twee naar drie naar vier, maar van twee naar vier naar acht, et cetera. We maken ons zorgen over de mogelijkheden van de zorginstellingen. Er zijn twee cruciale opgaven. Aan de ene kant moeten we de vraag naar zorg beperken en aan de andere kant moeten we het aanbod van zorgpersoneel op peil houden. Om dat voor elkaar te krijgen, komen we met deze maatregelen.”



John Jorritsma (Eindhoven): ,,De samenleving raakt hier nu ontwricht, dat kun je echt wel stellen. Scholen vallen uit. De druk op ziekenhuizen en verzorgingshuizen wordt steeds hoger. We willen het virus indammen. Het virus is in Brabant voor een groot deel niet herleidbaar tot de bron en dat baart ons zorgen. Met deze periode van bevriezing hopen we genoeg tijd te hebben om verder onderzoek te doen naar de bron. Dat doen we niet alleen voor Brabant, maar ook voor de rest van Nederland. Niemand is gebaat bij een niet te herleiden virus dat verder Nederland in trekt.”