Offensief vuurwerkbranche: ‘domme knal’ moet binnen vijf jaar weg zijn

Onderhande­lin­gen nieuwe cao in jeugdzorg lopen vast: ‘We zijn met stomheid geslagen’

De onderhandelingen voor een nieuwe cao in de jeugdzorg zijn vanavond stukgelopen, melden FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Er was maandenlang onderhandeld tussen vakbonden en Jeugdzorg Nederland over een nieuwe cao voor 32.000 medewerkers in deze sector.

27 oktober