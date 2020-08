Oldenzaalse jeugd gingen stappen in plaats van in quarantaine: jonge vrouw besmet na ‘innig contact’

Volgens hem zijn zij bij terugkomst niet in quarantaine gegaan, maar de stad in getrokken. Ze hadden vrijdag geen klachten, maar werden zaterdag wel ziek. Op vrijdag had één van hen een ‘innig contact’ met een meisje, dat ook besmet is geraakt. “We zijn allemaal jong geweest”, zegt Welman.



De gemeente roept iedereen die die nacht in De Bestemming of De Kelder is geweest, op zich bij de GGD te melden. “Aarzel niet, zegt Welman”. Vanmiddag spreekt hij met de ondernemers en met de jongens.