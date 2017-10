Ollongren vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken

Vanavond kwamen de fractievoorzitters van de Amsterdamse gemeenteraad bijeen op het provinciehuis om de procedure te bespreken na het overlijden van burgemeester Van der Laan. Of de waarnemer buiten het college van burgemeester en wethouders wordt gezocht of dat ook leden van het stadsbestuur voor de functie in aanmerking komen, kon een woordvoerder van Remkes niet zeggen.

Ollongren is momenteel de plaatsvervangend burgemeester. Lang hield de D66-wethouder in het midden of zij een Haagse carrière ambieerde, of dat zij tot waarnemend burgemeester benoemd wilde worden. Die positie is nu vacant, op het stadhuis klinken volgens Het Parool de namen van Jozias van Aartsen en Bernd Snijders als kansrijke waarnemers. De waarnemend burgemeester zal naar verwachting tot het najaar van 2018 werkzaam zijn, waarna een opvolger voor Van der Laan, die op 5 oktober stierf aan de gevolgen van longkanker, kan worden benoemd.