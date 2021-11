OM: Abdi B. (25) sneed slachtoffer koffermoord in stukken; verdachten blijven vastzitten

B. bekende op 29 juli van dit jaar dat hij iemand om het leven had gebracht. Die bekentenis deed hij nadat hij was aangehouden bij een vechtpartij op de galerij van de Kapitein Horsmanflat in Zwijndrecht. Daarop werd direct een groot politieonderzoek in gang gezet, wat uiteindelijk leidde tot een gruwelijke vondst: het lichaam van slachtoffer Alvarez in stukken in verschillende koffers, in de achterbak van een auto die geparkeerd stond in Dordrecht. Hij werd om het leven gebracht in Rotterdam, in een woning aan de Zevenkampse Ring.