OM: Alisa N. lichtte op lafhartige wijze bejaarden op en ging daarna met hun geld shoppen

Schiphol laat weer meer vertrekken­de passagiers toe

Schiphol kan weer meer reizigers aan dan in de maand juli. In augustus kunnen 73.000 passagiers worden vervoerd, een paar duizend meer dan het maximum in juli. Schiphol heeft meer beveiligers aangenomen waardoor het de zomerdrukte beter aankan. Een tekort aan personeel leidde er de afgelopen maanden regelmatig toe dat het op de Amsterdamse luchthaven te druk werd.

1 augustus