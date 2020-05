OM beschikt over nieuwe gekraakte PGP-telefoons in liquidatieproces Marengo

Specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn er opnieuw in geslaagd om versleutelde telefoons van verdachten in liquidatieproces Marengo te kraken. Daardoor beschikt het Openbaar Ministerie over nieuw bewijs tegen een aantal verdachten die worden gerekend tot de bende van Ridouan Taghi.

Dat bleek donderdag tijdens een nieuwe inleidende zitting in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Het gaat om de versleutelde telefoons van Zakaria A., Anouar B. en de al in een eerder proces veroordeelde Jaouad W. Een van de versleutelde PGP-telefoons (Pretty Good Privacy) waarnaar het OM al uitgebreid onderzoek heeft kunnen doen is het toestel van Zakaria A.

Uit die telefoon heeft het OM een contactenlijst en een groot aantal berichten kunnen destilleren. In de berichten wordt gesproken over het plaatsen en vervangen van peilbakens, die volgens het OM zijn geplaatst onder de auto van een crimineel die vermoord zou moeten worden. Nog niet al het onderzoek is afgerond, de komende maanden hopen de officieren van justitie nog meer belastende berichten in de strafdossiers op te kunnen nemen.

Criminelen maken vaak gebruik van PGP-telefoons, omdat de communicatie dan versleuteld is. In dit proces heeft het OM echter miljoenen berichten kunnen terughalen, door servers in beslag te nemen. Ook slaagt het er zo nu en dan in om telefoons te kraken en zo de inhoud veilig te stellen.

‘Laat maar weten wnr die in slaap moet valle’

Zakaria A. uit Utrecht wordt verdacht van betrokkenheid bij een aantal moorden, waaronder die op Hakim Changachi en Ranko Scekic. Maar volgens het OM toonde hij zich bereid om nog veel verder te gaan. Zo is er een sms aangetroffen op het toestel van Anouar B., dat verzonden zou zijn door Zakaria A. in april 2017. ,,ik doe het! geef maar door!! regel t maar en laat maar weten wnr die in slaap moet valle, app heegt storing kom straks langs me osso.” In de onderwereld wordt ‘slapen’ als synoniem voor ‘dood’ gebruikt.

Naast de PGP-berichten wordt ander belangrijk bewijs in het proces geleverd door kroongetuige Nabil B. Maar nu de kroongetuige opnieuw zonder juridische bijstand zit, weigert hij antwoord te geven bij verhoren die plaatsvinden bij een onderzoeksrechter. Hierdoor loopt het toch al enorme strafproces (17 verdachten, 6 moorden en verschillende moordpogingen) verdere vertraging op.



Het OM hoopt dat eind juni de verhoren van Nabil B. verder kunnen gaan. Bovendien, zo stelt het OM, blijkt uit de eerdere verhoren dat hij consistent en naar waarheid verklaart. ,,Dat laat naar het oordeel van het OM zien dat B. uit eigen wetenschap heeft verklaard. Het is volgens ons vrijwel onmogelijk om zo’n grote hoeveelheid aan informatie te reproduceren, tenzij dat uit eigen wetenschap is.”

‘Niet consistent’

Daar denkt advocaat Nico Meijering anders over. Hij verdedigt Mohamed Razzouki, een van de hoofdverdachten. ,,De kroongetuigeverklaringen zijn zeker niet consistent,” zei hij donderdag tegen de rechters. Ook hekelt hij het feit dat het op dit moment niet mogelijk is om de kroongetuige te verhoren. ,,En er is nog heel veel te vragen aan de kroongetuige.” Ook heeft hij nog veel onderzoekswensen die hij wil formuleren, maar omdat er telkens nieuwe processtukken bijkomen blijft het proces alsmaar uitdijen.

Het proces tegen de groep verdachten rond Ridouan Taghi gaat over drie maanden verder. Het OM hoopt de inhoudelijke behandeling eind dit jaar te kunnen starten, maar dat blijkt een optimistische planning.