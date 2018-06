OM door het stof na opvragen belgegevens journalist

Justitie hoopte via de belgegevens van journalist Jos van de Ven bewijs te verzamelen tegen twee politici die zouden hebben gelekt over de Bossche burgemeestersbenoeming. Hij beschreef vorige zomer tot in detail hoe de benoeming van de burgemeester van Den Bosch tot stand kwam, na het vertrek van de toenmalige burgemeester Ton Rombouts. Beoogd burgemeester Jan Hamming koos te elfder ure toch voor Zaanstad. Kandidaat nummer twee, Jack Mikkers, werd in Den Bosch benoemd.



Het OM betreurt die gang van zaken nu. ,,Journalistieke vrijheid is een groot goed binnen de democratie. Het had nooit mogen gebeuren dat gegevens van een journalist op deze manier in een dossier terecht zijn gekomen", aldus Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal.

Tevreden

Brabants Dagblad-hoofdredacteur Lucas van Houtert zegt in een eerste reactie tevreden te zijn met de bekendmaking van het OM. Hij wil nog wel weten of de belgegevens van de journalist worden verwijderd.



,,Het is goed en belangrijk dat het OM de fout inziet en we zijn blij en opgelucht dat iedereen het belang van journalistieke vrijheid onderstreept. Tegelijk moet ik wel constateren dat er hier schade is aangericht en dat we een journalist hebben van wie de bronnen weten dat hun gegevens bij justitie liggen. Nog niemand heeft mij kunnen vertellen of de gegevens ook verwijderd worden en dat vinden we wel heel belangrijk'', aldus Van Houtert.

Steviger

Journalistenvakbond NVJ had een stevigere reactie verwacht van het Openbaar Ministerie. ,,Ik vind dat het een krachtiger signaal vraagt van de hoogste baas van het OM, dat hij zegt dat hij er tegen wil optreden en ervoor zorgt dat het niet opnieuw gebeurt'', zegt algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ. ,,Een reactie die uitstraalt dat het heel serieus wordt genomen en niet: het was een foutje en we gaan weer door.''



Volgens Bruning is het kwaad al geschied en kun je er verder niet veel meer aan doen. Hij zei wel te hopen dat het OM ervoor zorgt dat de parketten in de regio's goed op de hoogte zijn van de wetgeving over bronbescherming. ,,Het OM moet dit als organisatie nog eens goed checken.''



Eerder op de dag sprak de NVJ al schande uit over de kwestie. ,,Het heeft een enorm killing effect op het functioneren van journalisten'', aldus Bruning. ,,Mensen gaan wel drie keer nadenken voor ze een journalist bellen om een misstand aan de kaak te stellen.''

Vertrouwelijk