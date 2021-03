OM eist 14 jaar tegen ‘meedogenloze’ Rico de Chileen, die van crimineel geld luxeleven leidde

Politici betuigen in manifest steun aan bedreigde schrijf­ster Gül

12:46 Meerdere prominenten, onder wie politici van verschillende partijen, hebben een manifest ondertekend waarin ze steun uitspreken voor de bedreigde auteur Lale Gül. ,,Lale verdient het te leven zoals zij dat wil. Ondubbelzinnig’’, zo valt te lezen in het manifest met de titel Laat Lale Vrij. ,,Dus laten we dat uitspreken, vaststellen, verdedigen, ervoor opkomen. Duidelijk maken dat we aan haar kant staan, dat vrijheid ook geldt als je uit een onvrije omgeving komt.’’