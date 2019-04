OM eist beroepsverbod en voorwaardelijke celstraf voor agenten in zaak Mitch Henriquez

De agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez zijn ,,fors over de schreef gegaan”, zei de advocaat-generaal van het OM vandaag. ,,Het vertrouwen in de politie is aangetast, er moet een signaal uitgaan van deze zaak.” Volgens haar zijn de twee agenten schuldig aan mishandeling in vereniging, met dodelijk gevolg. ,,Mitch Henriquez was geen wild om zich heen schoppende man. Er zaten vijf agenten om Henriquez heen. Hij kon geen kant op”, voegde de aanklager toe. ,,Het was een moeilijke aanhouding, er was verzet, of was het misschien op een gegeven moment een strijd op leven en dood? Het was in elk geval geen vrijbrief voor het door de agenten toegepaste geweld.”