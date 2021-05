OM eist half jaar cel tegen ‘Hakkelaar’ in stokoude belastingzaak

V. behoort tot een illuster rijtje criminele kopstukken uit de laatste twee decennia van de 20e eeuw. Justitie tuigde halverwege de jaren negentig een grote strafzaak tegen hem op, waarin hij uiteindelijk werd veroordeeld tot 5,5 jaar cel. In die zaak deed het fenomeen kroongetuige zijn intrede in de Nederlandse strafrechtspraak. V. en zijn handlangers legden zich vooral toe op het verschepen van enorme ladingen Pakistaanse hasj naar Europa, de Verenigde Staten en Canada.

De fiscus ging in 2000 over tot actie, maar ving telkens bot bij V., die in maart 2001 op vrije voeten kwam. Ook een gijzeling van een jaar had geen resultaat. De belastingzaak leidde tot een veroordeling tot twee jaar cel, waartegen V. in hoger beroep ging. Vervolgens belandde het dossier zeventien jaar achtereen op bureaus van aanklagers en rechters en boog ook de Hoge Raad zich tot tweemaal toe over de kwestie.