OM eist in hoger beroep vier jaar cel tegen bedreiger Wilders

Het Openbaar Ministerie (OM) eist in hoger beroep vier jaar celstraf tegen de 63-jarige Dirk J. uit Hoensbroek voor het met de dood bedreigen van PVV-voorman Geert Wilders, vandaag precies twee jaar geleden. De rechtbank in Maastricht sprak J. in juni 2019 vrij, nadat hij bij een campagnebijeenkomst in Heerlen met een bijl en twee messen was opgepakt.

J. stond een kwartier lang met de wapens bij zich langs de route in Heerlen waar Wilders zou lopen om te flyeren voor de Provinciale Statenverkiezingen. Tegen een wijkagent zei ‘Dickie’ toen dat hij voor ‘dat varken’ kwam, om even ‘het knikkerke’ van Wilders in te slaan. Volgens het OM is duidelijk dat hij de intentie had om Wilders te vermoorden.

Daar ging de rechtbank in Maastricht niet in mee, omdat zij onder meer op basis van een psychologisch rapport meende dat J. niet de intentie had om Wilders daadwerkelijk iets aan te doen. Hij zou ‘licht verstandelijk beperkt’ zijn. De rechtbank sprak van een volstrekt misplaatste grap, net als J.: ,,Ik was jarig die dag. Had goeie zin. Ik was wat aan het flauwekullen met die wijkagent, die kende ik al langer”, zei hij tijdens de rechtszaak. Ook volgens zijn advocaat was het een ‘oerdomme grap’, die in een opwelling was gemaakt. De bijl en twee messen zouden tot zijn standaarduitrusting behoren.

‘Allerminst een grap’

Maar in de ogen van het OM is er geen sprake van een grap. Zij had vier jaar cel geëist en gaat daarom in hoger beroep. Het feit dat J. een kwartier langs de weg stond en zich in die tijd niet bedacht, is volgens het OM een handeling die past bij het willen plegen van een moord.

De rechters zouden volgens het OM tevens voorbij zijn gegaan aan wat de wijkagent noteerde, omdat dat interpretaties zouden zijn. ,,Je kunt niet zomaar alles passeren wat de politie secuur opschrijft met de stelling dat de verdachte het maar als grap bedoelt. Voor de alerte politie en voor Wilders is het allerminst een grap”, aldus de advocaat-generaal.

Wilders reageerde destijds furieus op de vrijspraak. ‘Nu weet iedereen dat als je wapens meeneemt, mij opzoekt en wil vermoorden, je ermee wegkomt als je zegt verward te zijn en het niet zo bedoelde. (...) De rechterlijke macht is gestoord in dit land’, twitterde hij. De beveiliging van de leider van de oppositiepartij werd na de vermeende bedreigingen verder aangescherpt.

