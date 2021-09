OM eist in hoger beroep weer vier maanden celstraf tegen bedreiger Kamerlid Omtzigt

Tegen de bekende corona-activist Danny V. (27) uit Heerlen is in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van vier maanden geëist, waarvan een maand voorwaardelijk, voor het belagen en bedreigen van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. De rechtbank in Den Haag veroordeelde de Limburger eind vorig jaar tot een volledig voorwaardelijke celstraf van vier maanden.

Het OM vond die straf te licht en ging in hoger beroep. Danny V. probeerde Omtzigt in augustus vorig jaar tegen te houden op het Plein voor de Tweede Kamer en riep: ‘Ik zal je doodslaan, vieze kankermongool’. De actie, die werd gefilmd en online werd gezet, leidde tot grote verontwaardiging in politiek Den Haag. Kamervoorzitter Arib deed namens Omtzigt aangifte.

V. had eerder die dag even verderop in de stad geprotesteerd tegen de coronamaatregelen en was daarna met een groepje bier gaan drinken op het Plein bij de Tweede Kamer. Daar zagen ze toevallig CDA’er Omtzigt lopen. De activisten herkenden hem en gingen voor hem staan. Het Kamerlid zei meerdere keren zich niet prettig te voelen door de manier waarop hij werd bejegend. Het hield de activisten niet tegen.

Voltooide bedreiging

De rechter veroordeelde de verdachte medio november voor ‘poging tot bedreiging’ maar het OM is van mening dat sprake is van een voltooide bedreiging. Omtzigt hoorde pas de volgende dag via sociale media dat de verdachte ‘Ik zal je doodslaan’ had geroepen. Het OM vindt dat niet van belang is of het slachtoffer zich de dag erna nog wel of niet ernstig bedreigd voelde. In het algemeen kunnen deze woorden vrees opwekken, vindt het OM. ,,De omstandigheden geven geen enkele ruimte voor de gedachte dat verdachte een dolletje maakte.”

,,Het is nodig om paal en perk te gaan stellen aan de intimiderende en dreigende uitingen die men tegenwoordig meent te kunnen doen richting politici en bestuurders, die in hun ogen wellicht onwelgevallig beslissen”, zei de aanklager in hoger beroep tijdens het requisitoir.

V. is een bekende corona-activist en was aanwezig bij talloze demonstraties. Het Openbaar Ministerie neemt het hem erg kwalijk dat ‘dit is gebeurd in het kloppende hart van de democratie’. ,,Wie denkt door middel van straatterreur de democratie te kunnen beïnvloeden is zelf een gevaar voor die democratie. Als politici niet meer met mensen in gesprek kunnen, dan dreigt de democratie op te houden met bestaan.” Het OM eiste in november vier maanden celstraf tegen de twintiger, waarvan 1 maand voorwaardelijk. Een forse eis, die onder meer zo hoog was omdat V. zich ook niet aan de corona-maatregelen hield en vlak voor het gezicht van Omtzigt stond te schreeuwen.

Het gerechtshof in Den Haag doet uitspraak op 16 september.