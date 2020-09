OM eist levenslang voor viervoudige moord Enschede: ‘Slachtoffers afgemaakt als beesten’

Liveblog Ze werden afgemaakt, als beesten. Koelbloedig en zonder twijfel. Het Openbaar Ministerie eiste vanmorgen levenslang tegen Camil A. (59) en zijn zoons Dejan en Denis uit Hengelo, voor de moord op vier mannen in een growshop in Enschede, in november 2018. Het liet de verdachten zelf tamelijk onberoerd.

„De hoogst mogelijke straf zal voor ons een lachertje zijn.” Het waren woensdag de aangrijpende woorden van de vrouw van Max Klaassen, de 62-jarige Arnhemmer die op 13 november 2018 in een bedrijfspand in Enschede vermoord werd. Door het hoofd geschoten, van dichtbij. Omdat hij daar was.

Klaassen was niet de enige. Ook Tuan Nguyen (43) uit Enschede, Artur Sargsyan (34) en Maijkel Akfidan (27) uit Hengelo werden er - in een tijdsbestek van nog geen vijf minuten - doodgeschoten. Families werden vaderloos, kostwinners vielen weg. Dankzij de kogels die afgevuurd werden door Camil A. (59) en zijn zoons Dejan en Denis. Daarvan is het Openbaar Ministerie overtuigd.

‘Afgemaakt als beesten’

Quote Deze daad heeft een groot gat geslagen en diepe wonden achtergela­ten Officier Aiden van Veen Officier Aiden van Veen eiste vanochtend, op de derde van het proces over de viervoudige moordzaak, de zwaarst mogelijke straf: levenslang. De verdachten zelf - netjes in pak, de vader met een koptelefoon op voor de vertaling - ondergingen het tamelijk onberoerd. Of, zoals het OM het zag: volstrekt onverschillig.



„Ze zijn afgemaakt, als beesten.” Andere woorden had Van Veen er niet voor. „Het handelen kent van ongekende brutaliteit. Ze lijken niet te beroerd om tussen de lichamen op zoek te gaan naar geld.” Koelbloedig, alsof het ze niets deed.



Camil A. (59) en zijn zoons Dejan en Denis hebben vier mannen de toekomst ontnomen, sprak Van Veen. „Aan elk van de vier is de mogelijkheid ontnomen het plezier van het leven te beleven. De geboorte van een kind in de familie, of een bruiloft, zoals de schoonzus van Akfidan, die vandaag trouwt”, aldus de officier. „Maar ook de kleine geneugten. Langs de lijn staan bij de sportvereniging, of het spelen van eenvoudig spelletje kwartet. Deze daad heeft een groot gat geslagen en diepe wonden achtergelaten.”



En daarbij past maar een straf. „30 jaar gevangenis zou hieraan geen recht doen.”

Moordtrio

De slachtoffers vormden geen kwartet, zo begon officier Aiden van Veen vrijdagmorgen zijn requisitoir. „Een kwartet wordt gedefinieerd als een groep die bij elkaar hoort”, sprak hij. „Maar dat geldt niet voor deze mannen. Klaassen had Sarksyan nog nooit gezien, hij kende de verdachte niet eens. Net als Akfidan. Die had Denis wel eens bediend, in zijn restaurant. Maar ze vormden geen kwartet. Het is zelfs twijfelachtig of ze om dezelfde reden om het leven zijn gebracht.”

Waar de slachtoffers geen kwartet vormden, waren de verdachten wel een trio, aldus Van Veen. „Als vader en zoons, maar ook in juridische zin. Ze zijn medeplegers. Een eenheid. Een moordtrio.”

Sporen

Volgens het Openbaar Ministerie is er een vracht aan bewijs. Op videobeelden is te zien dat de verdachten de hele tijd samen zijn geweest. Ook de schoensporen die zijn aangetroffen op de plaats delict passen bij de schoenen van de verdachten. Daarnaast is het DNA van Dejan A. aangetroffen op één van de hulzen die is aangetroffen op de plaats delict en werden er sporen van Denis gevonden op de losgetrokken beveiligingscamera in het pand. Wat advocaten van de drie verdachten daar tegenin brachten, doet de officier af als ‘marsmannetjesverhalen’.

Officier Van Veen: „Ik scheer ze over een kam, zie ze als een trio. Maar bij het bepalen van de straf gaat het om individuele aansprakelijkheid. Er waren twee wapens. Een van hen heeft niet geschoten. Theoretisch kan het zijn dat maar een verdachte heeft geschoten, met twee wapens. Het kan zelfs dat de andere twee daarna pas handelingen in het pand hebben verricht.”

Schutters

Wie geschoten heeft, is niet duidelijk. Daarover hebben ze alle drie gezwegen, tot op de dag van vandaag. Het pleit ze echter niet vrij. Ze hebben samengewerkt en zijn ook verantwoordelijk voor het gedrag van de ander, redeneert het OM, dat wijst naar jurisprudentie. „Er hoeft geen sprake te zijn van gezamenlijke uitvoering. Je hoeft niet te schieten om medepleger te kunnen zijn.”

Wie geschoten heeft, aldus Van Veen, is ‘helemaal niet relevant’. „Het is ze niet overkomen, ze wisten goddomme goed wat ze daar deden. Ze hebben gezamenlijk besloten dat alle personen in het pand dood moesten.”

En geen van hen heeft zich gedistantieerd van wat er gebeurd is. Ze zwegen. „Dan komt het zwijgen terug als een boomerang, die keihard tegen je hoofd vliegt en je knock-out slaat”, aldus Van Veen.

Het OM kwalificeert het als moord in vereniging. Er is gericht gedood, door schoten in het hoofd. „Dat lijkt niet op een opwelling. Dat zou nog kunnen bij een, maar niet bij meerdere.”

Vanmiddag is het woord aan de advocaten van de verdachten. Mis niks met ons liveblog:

