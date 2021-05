OM eist taakstraf voor ‘grenzeloos naïeve’ journaliste Ans Boersma voor aanvragen visum Syriër

Het Openbaar Ministerie eist een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 maand tegen de journaliste Ans Boersma vanwege valsheid in geschrifte. Ze vroeg in 2014 op basis van vervalste documenten een toeristenvisum aan voor haar toenmalige Syrische vriend Aziz A. Justitie ziet A. inmiddels als een voormalig kopstuk van een terroristische organisatie in Syrië. Boersma zegt dat verleden niet volledig te hebben gekend en niet te hebben geweten dat de documenten vals waren.

,,Maakt liefde blind? Of wordt liefde misbruikt om een doel te bereiken?” vroeg de officier van justitie zich vanochtend in de rechtbank Rotterdam af. ,,Uit het dossier blijkt duidelijk dat Boersma heeft geweten dat Aziz niet alleen maar tijdelijk naar Nederland wilde komen, maar hier wilde blijven. De feiten zijn dan misschien onder normale omstandigheden van relatieve ernst, maar de omstandigheden zijn niet normaal. Deze man had een groot gevaar voor de Nederlandse samenleving kunnen vormen. Daar heeft Boersma aan bijgedragen. Ze wist dat hij een discutabel verleden had.” Het OM spreekt van ‘grenzeloze naïviteit'. ,,Boersma ziet niet in wat ze fout heeft gedaan, daarom wil ik ook een voorwaardelijke straf.”

Balie-jihadist

Aziz (die ook bekend staat als de Balie-jihadist) en Boersma ontmoeten elkaar in 2013 in Turkije en hadden daarna maandenlang een relatie. Het Nederlandse OM ziet Boersma niet als verdachte in het terreuronderzoek tegen haar ex, maar verdenkt haar er wel van valsheid in geschrifte te hebben gepleegd in 2014 bij het aanvragen van een toeristenvisum voor Aziz voor Nederland. Dat visum werd afgewezen, maar Aziz kwam kort daarna op illegale wijze als nog naar Nederland, vroeg asiel aan en kreeg een verblijfsvergunning. Enige tijd nadat Aziz in Nederland arriveerde, kwam de relatie tussen hem en Boersma (die in Nederland woonde, maar vaak naar Turkije reisde) tot een eind.

Vals paspoort

Maar het Openbaar Ministerie vervolgt haar nog wel voor valsheid in geschrifte. In de aanvraag voor een toeristenvisum voor Nederland maakte Aziz gebruik van een vervalst paspoort en een vals universiteitsdiploma. Volgens het OM wist Boersma dat of had ze het moeten weten. Zo stond er op het diploma van de universiteit een jaartal (2010) waarop Aziz in werkelijkheid in een gevangenis in Syrië zat. Boersma zei daar eerder in de Volkskrant over ‘dat ze niet als een detective in de relatie zat’. De journaliste zegt Aziz voor een bezoek naar Nederland te hebben willen halen zodat hij het land kon leren kennen. Justitie stelt dat Aziz in werkelijkheid naar Nederland wilde komen om asiel aan te vragen.

Boersma verklaarde dat ze niet wist dat het paspoort van Aziz vals was. ,,Voor zover ik wist reisde hij er ook weleens mee naar Dubai.” Ze kon zich niet herinneren of ze het diploma van de universiteit van Damascus daadwerkelijk had gezien. Op de visumaanvraag meldde ze ook dat Aziz zo’n 2000 dollar per maand verdiende als zakenman in Turkije. Bij de politie verklaarde ze dat dat ‘aangedikt’ was. In de rechtbank weersprak ze dat. ,,Hij zei dat hij werkte.” Ze heeft hem dat echter nooit zien doen. Volgens Boersma was het echt de bedoeling dat Aziz (die zich in in die tijd Ziyad noemde) na een bezoek aan Nederland weer terug zou gaan naar Turkije. ,,Ik zat niet te wachten op een man die permanent op mijn bank zat.”

Volledig scherm Rechtbanktekening van 'Balie-jihadist' Aziz A. tijdens een zitting in de zaak tegen hem. © ANP

‘Weggetipt’

Nederland vroeg Turkije eind 2018 om informatie over Boersma, toen werkzaam als correspondent in Istanbul, in het onderzoek tegenhaar dan ex-vriend Aziz. De Turken zagen haar echter vanwege het informatieverzoek van Nederland als staatsgevaarlijk en zetten haar het land uit. Het Nederlandse Openbaar Ministerie liet eerder al weten die uitzetting te betreuren en herhaalde dat vandaag in de rechtbank. Gisteren werd al bekend dat de Nederlandse staat daarom een schadevergoeding gaat betalen aan Boersma. Ze raakte door de uitzetting haar baan als correspondent voor onder meer het Financieele Dagblad en Trouw kwijt. Het precieze bedrag van de schikking wordt vanwege een geheimhoudingsclausule niet bekendgemaakt. Boersma zegt dat ze tevreden is met het bedrag. Ook heeft het OM de werkwijze in dergelijke procedures aangepast.

Boersma's advocaat Marq Wijngaarden vroeg vanochtend in de rechtbank in Rotterdam om het OM niet ontvankelijk te verklaren en daarmee de zaak tegen zijn cliënt stop te zetten. ,,Justitie heeft de belangen van mijn cliënt ernstig geschaad. Ze hebben haar als het ware weggetipt aan de Turkse justitie en haar daarmee ernstig in gevaar gebracht. Ze had nu zo maar in Turkije in de cel kunnen zitten.” In het informatieverzoek van het OM aan de Turken staan volgens Wijngaarden twee grote fouten. Zo wordt er geschreven dat Aziz A. op dat moment (eind 2018) nog steeds een leider van de terroristische groepering Jabhat al Nusra zou zijn, terwijl hij toen in werkelijkheid al 4 jaar in Nederland was. Ook stond er dat A. en Boersma nog steeds een relatie hebben, terwijl die al jaren voorbij was.

De rechtbank oordeelde dat de zaak wel mocht doorgaan.

Het OM stelde vanochtend nog steeds ‘te betreuren dat mevrouw Boersma Turkije is uitgezet'. ,,We hebben er ook nooit een geheim van gemaakt dat de informatie die naar Turkije is gegaan, niet zo handig is geweest", aldus de officier van justitie. Het OM wilde de journaliste horen als getuige. Dat had ook eind 2018 gekund, toen Boersma voor Kerstmis in Nederland was. ,,Ze stond gesignaleerd en de Marechaussee wist daarom dat ze in Nederland was aangekomen, maar dat is niet aan het onderzoeksteam van de politie doorgegeven.”

17 moorden

De zaak tegen Aziz A. en zijn broer Fatah, die ook naar Nederland kwam, loopt nog steeds en gaat in juli weer verder. De mannen zitten sinds najaar 2018 vast. Justitie verdenkt Aziz ervan een leidinggevende functie te hebben gehad bij Jabhat al Nusra en betrokken te zijn geweest bij een moordpartij waarbij 17 gevangen genomen soldaten van het leger van president Assad zijn geëxecuteerd. Aziz A. ontkent daarbij betrokken te zijn geweest.

Boersma heeft de afgelopen twee jaar meerdere keren verteld dat Aziz haar wel verteld heeft dat hij in Syrië in de gevangenis had gezeten als tegenstander van het Assad-regime, daar zou hij ook mensen hebben ontmoet die later tot Jabhat al Nusra zijn gaan behoren. Hij zou tegen haar hebben gezegd ‘geen bloed aan zijn handen te hebben'.

Aziz. werd bekend als de Balie-jihadist omdat hij in 2017 werd herkend als jihadist in het Amsterdamse debatcentrum De Balie. Hij was daar als toeschouwer aanwezig op een discussiebijeenkomst over de Syrische burgeroorlog, maar werd herkend door andere aanwezige Syriërs.