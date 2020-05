OM en politie: Advocaat Khalid Kasem lekte informatie naar organisatie Ridouan Taghi

Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat advocaat Khalid Kasem in 2015 informatie uit een lopend strafonderzoek aan de organisatie van Ridouan Taghi heeft gelekt. Dat melden verschillende bronnen rondom dat onderzoek aan het AD . De deken, die toezicht houdt op de advocatuur, is door het OM geïnformeerd over misstanden rondom dat strafonderzoek. Kasem ontkent met klem.

Kasem is op dit moment partner van het advocatenbureau De Vries & Kasem, dat hij samen met Peter R. de Vries heeft opgericht. In februari 2020 eindigde hij nog als tweede in de populaire tv-show De Slimste Mens en onlangs publiceerde hij een bestseller over voetballer Abdelhak Nouri. Hij blijkt in zijn jeugd klasgenoot te zijn geweest van de onlangs in Dubai aangehouden crimineel Ridouan Taghi (42), die wordt verdacht van een groot aantal onderwereldmoorden.

Lees ook PREMIUM Taghi bouwde jarenlang imperium op in Holleeder-jaren en de politie merkte niks Lees meer

Wapenvondst in Nieuwegein

Het vermeende lekken van informatie is terug te leiden tot 15 juli 2015, als de politie in Nieuwegein een inval doet in verschillende opslagboxen. Daar stuiten agenten op wat later de grootste wapenvondst ooit in Nederland wordt genoemd. De politie treft kisten vol kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers en zeker 4700 patronen aan. Ook arresteert de politie een aantal mannen (bijna allemaal jeugdvrienden en zakenpartners van Taghi) op verdenking van het voorbereiden van liquidaties. Het grote onderzoek krijgt de naam Koper26 mee. Taghi raakt door de invallen in paniek, zo blijkt uit later ontsleutelde chatberichten die zijn verstuurd met PGP-telefoons (Pretty Good Privacy). Deze berichten zijn opgenomen in een strafdossier dat het AD heeft ingezien.

Taghi wil zo snel mogelijk weten waar de politie haar onderzoek op richt en geeft zijn adjudanten, die op dat moment nog vrij rondlopen, een duidelijke boodschap. ,,Sir, allemaal top advos erop zetten.” Taghi eist dat topadvocaten zich met de zaak bezig gaan houden en verwacht dat hij zo snel mogelijk wordt geïnformeerd over de politieactie. Zelf vermoedt hij dat de aanhoudingen te maken hebben met een gepleegde liquidatie uit 2014. Nog diezelfde avond wil hij weten waar de politie mee bezig is en stuurt opnieuw een chatbericht aan een van zijn kompanen. ,,Sir, advos moeten nu toch weten wat de aanklacht is?”

Broertje van Mussa

Twee dagen later, op 17 juli 2015 om 16.04 uur, krijgt Taghi de informatie die hij zoekt. Zakaria el H. stuurt hem dan het volgende bericht: ,,Salaam alikom sir. Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa.” NRC Handelsblad publiceerde deze chat donderdag voor het eerst.

Quote Ik heb net die man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa Zakaria el H.

Met Devil wordt Werner E. bedoeld, een van de hoofdverdachten in het Koper-onderzoek, die op dat moment wordt bijgestaan door advocaat Khalid Kasem. ‘Het broertje van Mussa’ dus. Dat het om Kasem gaat, die inderdaad een oudere broer heeft die Mussa heet, bevestigen meerdere bronnen bij politie, justitie en in de onderwereld. Kasem zelf weigert de vraag te beantwoorden of hij een broer heeft die naar die naam luistert.

Het doorspelen van informatie door advocaten is niet strikt verboden, maar kan alleen met toestemming van de cliënt. Toch ligt dat hier anders. Op het moment dat Kasem informatie uit het dossier verspreidt zit zijn cliënt nog ‘in beperkingen’, wat betekent dat Kasem met niemand anders dan zijn cliënt over de zaak mag spreken. Het OM legt deze beperkingen op om het onderzoek te beschermen en lekken tegen te gaan. Informatie delen met derden is dus streng verboden.

Taghi wordt bijgepraat

Het bericht aan Taghi met de doorgegeven informatie van Kasem gaat verder. ,,Hij zei tegen mij dat ze in maart zijn begonnen met dit onderzoek en het komt door die gestolen auto’s. Die jongens werden in de gaten gehouden. Toen hun die auto verkochten zat er al een zender onder. Die auto is van Wijk bij Duurstede naar ‘Geina’ (Nieuwegein) gereden. En daarna naar Mourik. Daar is die in de box gezet. Hebben ze gekeken, zagen ze hem staan. Hebben ze box volgehangen met camera en richtmicrofoon.” Twee dagen na de invallen in Nieuwegein is Taghi dus volledig op de hoogte over de stand van het Koper-onderzoek.

Het OM heeft onlangs de Amsterdamse deken Evert-Jan Henrichs, die namens de Orde van Advocaten toezicht houdt op de advocatuur, geïnformeerd over verschillende misstanden rondom het Koper-onderzoek. Gevraagd naar deze stap zegt Henrichs in een reactie dat hij vanwege vertrouwelijkheid niet kan en mag reageren.

Peter R. de Vries stelt in een reactie: ,,Dit speelt drie jaar voor onze samenwerking en inmiddels ben ik geen directeur meer.” De Vries maakte vrijdag bekend te stoppen als directeur van advocatenkantoor De Vries & Kasem.

Reactie Khalid Kasem: ,,Ik heb gisteren kennis genomen van het artikel in NRC van Jan Meeus en Wouter Laumans. Ik ben daar zeer van geschrokken. Weliswaar werd mijn naam niet genoemd, maar ik begrijp dat de gedachte ontstaat dat de omschrijving op mij van toepassing is. Ik kan jullie het volgende mededelen: het is juist dat ik in juli 2015 heel kort de raadsman ben geweest van Werner E. Ik heb hem, denk ik, maximaal twee dagen bijgestaan. Het dossier is eigenlijk meteen overgenomen door Leon van Kleef. Ik heb de voorgeleiding dan ook niet gedaan. Ik heb in die periode geen contacten gehad met Zakaria el H. ik heb hem niet gezien, noch gesproken. Ik heb hem – maar ook anderen – geen enkele informatie over dit dossier verstrekt, niet direct en niet indirect. Zoals je ziet ontken ik expliciet dat ik hier iets mee te maken heb gehad, daarom was ik ook zo geschokt over de publicatie in NRC. Ik hoop en verwacht dat jullie heel verantwoordelijk met een en ander omgaan en beseffen dat mijn reputatie door een lichtvaardige publicatie snel onherstelbaar beschadigd kan worden. Het is mij een raadsel waar dit bericht vandaan komt. Het is in ieder geval niet gebaseerd op feiten.’’

Reactie Leon van Kleef: ,,Ik stel vast dat uit het pgp-bericht wordt afgeleid dat de broer van Mussa gelekt heeft. Ik heb geen broer die Mussa heet.’’