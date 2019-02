OM en politie geven toe: inschatting dreiging familie kroongetuige was onjuist

Nog geen week nadat Utrechter Nabil B. (31) werd gepresenteerd als kroongetuige, die de criminelen Ridouan Taghi en Saïd Razzouki aanwees als opdrachtgevers van een reeks liquidaties in de onderwereld, gebeurde iets wat nog nooit was gebeurd in Nederland: de volstrekt onschuldige broer van Nabil, Reduan (41), werd als vergelding in het kantoor van zijn bedrijf in Amsterdam-Noord door een huurmoordenaar doodgeschoten. Aangenomen wordt dat deze moord door Taghi is bevolen. Vanaf dat moment staat de wereld van de familie B. op zijn kop. Familieleden werden in allerijl geëvacueerd en worden nu streng beveiligd.

Kritiek

Direct na de moord ontstond vanuit de familie grote kritiek op het Openbaar Ministerie (OM). Waar was de beveiliging voor de familie? Zij werd niet of nauwelijks bewaakt op het moment dat de deal met Nabil openbaar werd.

Tien maanden na de moord geven politie en justitie voor het eerst toe een verkeerde inschatting te hebben gemaakt. ,,We wisten dat we te maken hadden met een organisatie die tot geweld in staat is. Concrete informatie dat een moordaanslag werd beraamd op een familielid van de kroongetuige was niet beschikbaar’’, zegt een verantwoordelijke bij de politie nu. ,,Op basis daarvan zijn er maatregelen genomen. Maar het is niet zo dat we een liquidatie vermoedden. Die inschatting is niet juist geweest.’’ Een verantwoordelijke bij het OM: ,,We hebben geen rekening gehouden met een liquidatie op een familielid.’’ Vanwege de gevoeligheid van het dossier is afgesproken de functionarissen van het OM en de politie niet bij naam te noemen.

Geheim

Het standpunt van de politie en het Openbaar Ministerie is opvallend. Kroongetuige Nabil B. heeft er samen met zijn advocaat Bart Stapert bij herhaling op aangedrongen dat de kroongetuigedeal geheim moest blijven, totdat Taghi en Razzouki zouden zijn aangehouden. Dat was aanvankelijk ook de bedoeling. Maar omdat het Openbaar Ministerie vreesde dat een ander crimineel kopstuk anders op vrije voeten zou komen, moesten de verklaringen van Nabil worden gebruikt, stelde het OM afgelopen woensdag nog tijdens een tussentijdse zitting tegen elf verdachten uit de organisatie van Taghi. Zowel Razzouki als Taghi is nog voortvluchtig. Voor de gouden tip die leidt tot hun aanhouding is 100.000 euro uitgeloofd, een recordbedrag in Nederland.

Nabil B. was fel tegen de eerdere bekendmaking van de kroongetuigedeal. Hij had gewaarschuwd voor de gewetenloosheid en de slagkracht van het duo en hield wel degelijk rekening met vergelding. ,,Ik ga iedereen van hem laten slapen als hij mijn naam heeft genoemd’’, schreef Taghi over Nabil B. in ontsleutelde en onderschepte chatberichten.

Volledig scherm Slachtoffer Reduan B. was volstrekt onschuldig en had niets te maken met criminele activiteiten. © Reduan B. Ook de familie van B. was bang. In de dagen tussen de bekendmaking van de deal en de moord, hebben familieleden herhaaldelijk alarm geslagen over verdachte situaties. Het ouderlijk huis van de familie in de Utrechtse Staatsliedenbuurt werd geobserveerd door bekende criminelen en familieleden werden in de auto gevolgd. Ze kregen het idee dat een aanslag werd voorbereid. Uit voorzorg werd de moeder van Nabil B. al op kosten van de familie naar het buitenland geëvacueerd. Het OM zegt de meldingen over het volgen van familieleden te hebben ontvangen, maar dat deze niet konden worden bevestigd.

Aanwijzingen

Waren deze aanwijzingen dan niet voldoende bewijs dat door de groep-Taghi een aanslag werd voorbereid? ,,Dit wisten wij ook. Maar de inschatting was: we hebben hier niet te maken met de voorbereiding van een liquidatie van een familielid’’, aldus de verantwoordelijke bij het Openbaar Ministerie. De politie geeft nu ook toe dat de afgelopen maanden fouten zijn gemaakt. ,,Er zijn in sommige gevallen technische hulpmiddelen ingezet en die bleken dan niet of onvoldoende te werken. Daar hebben we van geleerd en dat proberen we te verbeteren.’’

De moord op Reduan zorgde er voor dat de toch al slechte verhouding tussen de familie en de overheid verder verslechterde. De familie eist verregaande beveiligingsmaatregelen, terwijl politie en justitie zich soms storen aan irreële eisen en onnodig hoge declaraties. Een familielid spande zelfs een kort geding aan, om zo meer beveiliging af te dwingen. Toen deze krant hier in januari over publiceerde, bereikte de relatie tussen de overheid en de familie een nieuw dieptepunt.