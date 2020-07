OM: fotomodel Carolien (39) werd door vriend gewurgd of gesmoord ‘omdat ze bij hem weg wilde’

De verdachte zelf ontkent. ,,Ik heb de liefde van mijn leven verloren”, zegt hij. Zijn advocaat meent dat helemaal geen sprake is van een misdrijf en dat het slachtoffer door een overdosis drugs is overleden. Ze had een enorme hoeveelheid ghb in haar bloed. Ook had ze alcohol en lachgas gebruikt. De verdachte denkt dat hij misschien bovenop haar is gaan liggen toen hij out was en dat ze daardoor geen adem meer kreeg.