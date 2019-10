OM: fout op fout gestapeld in zaak vermoorde Humeyra

Het Openbaar Ministerie, de politie, de reclassering en verschillende hulpinstanties hebben fout op fout gestapeld bij de roep om hulp van de 16-jarige Humeyra uit Rotterdam die ernstig werd bedreigd door haar ex-vriend Bekir E. (32) voordat hij haar december vorig jaar doodschoot. Dat zeggen bronnen rond het onderzoek dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid is uitgevoerd. Vanmiddag wordt het rapport over dat onderzoek naar buiten gebracht.

Humeyra werd 18 december op het Rotterdam Design College voor de ogen van vele leerlingen doodgeschoten door haar ex. Aan het drama waren vijftien maanden dreiging vooraf gegaan, waarin de familie herhaaldelijk aanklopte bij politie en justitie. Tevergeefs, stellen de nabestaanden. ,,Er werd niet of te laks op gereageerd’’, verklaarden familieleden enige tijd geleden tegenover dit medium.

Humeyra werd al sinds september 2017 gestalkt en bedreigd door Bekir E., met wie zij een korte relatie had totdat ze ontdekte dat hij ouder (toen 30) was dan hij had verteld. In mei 2018 deed ze aangifte nadat hij haar had mishandeld. Hoewel er toen door de rechter-commissaris en later bij de veroordeling in augustus door de rechter contactverboden waren opgelegd, bleef Bekir haar bedreigen met de dood. Toch werd hij niet vastgezet.

,,Ze had nog geleefd als de politie haar werk had gedaan. Wij krijgen Humeyra niet terug, maar dit mag nooit meer gebeuren”, stellen de zussen van het meisje. Hun ouders stortten na het drama compleet in.,,Niemand heeft ons serieus genomen.”

Tweede aangifte

In oktober vorig jaar kreeg Humeyra een brief van het OM over een tweede aangifte van eind mei toen Bekir de voorwaarden voor schorsing van zijn voorlopige hechtenis had geschonden. De officier van justitie schreef: ,,Verdachte heeft al straf gekregen in een andere strafzaak. Ik vind het niet nodig om de verdachte nog een keer voor de rechter te laten komen.” ,,Bizar’’, reageerde advocaat Nelleke Stolk die de familie bijstaat al eerder. ,,Het was overduidelijk dat hij gevaarlijk is.’’

Bekir E. had al een strafblad voor mishandelingen. De familie snapt niet waarom justitie Bekir ondanks het schenden van het contactverbod en z’n veroordeling, nooit is vastgezet. Justitie verklaarde in een eerdere reactie dat ze Bekir wel wilde oppakken maar dat hij spoorloos was. Uiteindelijk werd hij 14 september toch aangehouden. Volgens justitie werd Bekir echter niet vastgezet omdat hij in hoger beroep was gegaan tegen de straf voor een mishandeling en omdat hij Humeyra ‘al drie weken’ met rust zou hebben gelaten.

Handgeschreven brief

Dieptepunt voor de familie van Humeyra was een brief die door het Openbaar Ministerie naar Humeyra werd gestuurd en persoonlijk aan haar was gericht, alsof ze nog leefde. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) klom in de pen en stuurde Humeyra’s familie een handgeschreven brief om er zijn excuus voor aan te bieden familie.

Het onderzoek dat door de Inspectie Justitie en Veiligheid is uitgevoerd was ‘gericht op lessen die geleerd kunnen worden uit de aanpak die is gevolgd ten aanzien van het slachtoffer en de verdachte,’ meldde een woordvoerder enkele maanden geleden. De centrale vraag in het onderzoek luidt; hoe zijn de betrokken organisaties na de aangiften door Humeyra omgegaan met de bescherming van het slachtoffer en de aanpak van de verdachte? Het onderzoek richtte zich overigens ook op de rol van instanties als Slachtofferhulp, Veilig Thuis en het Veiligheidshuis.