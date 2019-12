OM gaat foto’s en namen veroordeelde criminelen verspreiden in jacht op hun vermogen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat vanaf januari foto’s en namen van Brabantse boeven delen met het publiek in de jacht op hun vermogen. Het gaat om veroordeelde criminelen die nog voor miljoenen moeten betalen aan de staat. Het publiek moet helpen om te achterhalen waar dat geld, veelal verdiend met drugshandel, is gebleven. Vaak wordt dat weggesluisd naar bijvoorbeeld het buitenland of zit het in vastgoed. Brabant heeft de primeur. Het is voor het eerst in Nederland dat het OM hiervoor opsporingsprogramma’s op tv gaat gebruiken.