OM: geen onderzoek naar inmenging koninklijk huis in zaak-Poch

Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg vorige week per motie om de rijksrecherche te laten onderzoeken of iemand namens het koninklijk huis heeft geprobeerd het strafrechtelijk onderzoek naar Poch te beïnvloeden. Aanleiding was een rapport van een commissie onder leiding van Ad Michielse over het onderzoek naar Poch en zijn uitlevering aan Argentinië.