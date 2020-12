Om gek van te worden: 96-jarige demente vrouw zit zonder telefoon door ‘ambtelijke bureaucratie’

De 96-jarige vrijwel blinde mevrouw Kruger-Slats zat een week zonder telefoon, haar enige levenslijn in deze lockdown. Oorzaak: gesteggel over haar huisnummer. ‘De een zegt 150, de ander 152, terwijl het adres Doorniksestraat 150-152 is’, zegt haar zwaar gefrustreerde zoon Ger.

Ger Kruger heeft zich de haren uit het hoofd getrokken van frustratie. Uren heeft hij aan de telefoon gezeten met provider Ziggo om te zorgen dat zijn 96-jarige bijna blinde moeder met dementie weer haar telefoonaansluiting heeft. Het enige contactmiddel met hem in deze nieuwe lockdown. ,,Ik heb prostaatkanker en kwetsbaar voor een besmetting met corona, daarom moet ik heel voorzichtig zijn met mijn moeder bezoeken.”

,,Het is van de zotte”, zucht Kruger gefrustreerd. ,,Het verpleeghuis De Eshoeve waarin ze woont heeft als adres Doorniksestraat 150-152. Nu is er gedoe omdat Ziggo haar kent op nummer 150, maar volgens de burgerlijke stand woont ze op 152 en nu kunnen haar gegevens niet naar KPN, haar nieuwe provider.”

Geen bevoegdheid

Het is de paarse krokodil in optima forma: je ziet de oplossing, maar niemand is bevoegd om hem uit te voeren. Na vragen van de krant over de situatie hebben Ziggo en KPN vrijdag alsnog alles uit de kast getrokken en gezamenlijk gezorgd dat het goed kwam. Kruger zelf kwam er niet doorheen. ,,De mensen van klantenservice van Ziggo zijn allemaal heel bereidwillig, maar zeggen geen bevoegdheid te hebben dat nummertje te veranderen.”

De ellende begon toen Kruger er achterkwam dat zijn moeder nog steeds ‘een peperduur’ abonnement had bij Ziggo met snel internet en televisie in het pakket. ,,Maar mijn moeder kan helemaal niet internetten en vanwege haar slechte zicht ook geen televisie kijken, dus we willen alleen kunnen bellen. Dat kon niet bij Ziggo, dus daarvoor stapten we over naar KPN en dat was geen probleem.”

Doos met spullen van KPN

De overstap werd verzorgd door de onafhankelijke bewindvoerder van mevrouw Kruger, haar zoon Ger is ‘mentor’. ,,We kregen een doos van KPN met spullen en die heb ik bij mijn moeder aangesloten. De telefoon zou op 10 december werken”, vertelt Kruger. Toen dat niet het geval bleek, hoorde zoon Ger van KPN dat het laten werken van de aansluiting gepland stond voor 15 december. ,,Ik baalde, maar er vloeit geen bloed uit, dus vooruit.” Maar op de 16de werkte de telefoon nóg niet.

Quote Zo’n gebrek aan empathie en dat met de kerstdagen voor de deur in een lockdown Ger Kruger

,,Uren aan de telefoon, met lange stukken wachtmuziek later bleek dat Ziggo het telefoonnummer niet wilde afgeven, kreeg ik bij KPN te horen. Dat had te maken met dat huisnummer waarop mijn moeder bekend is en dat niet correspondeert met hoe ze staat ingeschreven.”

Stille kerst

Kruger loopt aan tegen wat hij noemt ambtelijke bureaucratie. ,,Ik ben raadslid in Rijswijk en weet dat ambtenaren soms vreemd denken, maar bij dit commerciële bedrijf kunnen ze er ook wat van. Zo’n gebrek aan empathie en dat met de kerstdagen voor de deur in een lockdown.”

,,Ik ben fractievoorzitter van de grootste partij in Rijswijk, Beter voor Rijswijk, en we hebben net met de hele gemeenteraad een plan tegen eenzaamheid aangenomen en dan laat een bedrijf mijn moeder zo zitten.”

Kruger heeft nog filmpjes van hoe hij met zijn moeder in de eerste lockdown communiceerde. ,,Ik stond beneden bij het verzorgingshuis met mijn telefoon en zij boven met haar telefoon. Want ze is ook dovig, dus zonder telefoon kunnen we op afstand niet praten.” Inmiddels is zijn moeder bedlegerig geworden, maar bellen kan nu wel weer.

