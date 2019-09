OM heeft aanwijzingen dat crimineel Taghi zich in Golfregio in Midden-Oosten bevindt

Het Openbaar Ministerie zegt aanwijzingen te hebben dat de voortvluchtige Ridouan Taghi zich in de Golfregio in Midden-Oosten bevindt. Vorige week werd bekend dat het OM de lijst met aanklachten tegen Taghi en Saïd Razzouki opnieuw heeft uitgebreid. Volgens het OM vormde zij een ‘goed geoliede moordmachine’.

Wat die aanwijzingen en signalen inhouden en of die zeer recent zijn, wilde het OM niet zeggen. Deze zomer werd gesuggereerd dat Taghi in Dubai zou verblijven. Maar of het echt om Dubai gaat, wil het OM niet kwijt. Het OM en een team van tientallen politiemensen is intensief bezig om te achterhalen waar Taghi verblijft. Hij wordt ervan verdacht achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe te zitten. Een woordvoerder zei vorige week nog geen idee te hebben waar Taghi en Razzouki zijn. ,,Als we wisten waar ze waren, zouden we ze waarschijnlijk al aangehouden hebben.”

Taghi wordt sinds kort ook verdacht van de moord op spyshophouder Ronald Bakker, de moordpogingen en uiteindelijke moord op misdaadblogger Martin Kok en een poging tot moord op Khalid B. in Rotterdam.

Het omvangrijke Marengo-proces rondom Taghi en Saïd Razzouki draait om een reeks liquidaties die in opdracht van de voortvluchtige Taghi zouden zijn uitgevoerd in met name de Utrechtse regio. Inclusief Taghi en de eveneens voortvluchtige Saïd Razzouki telt de zaak zestien verdachten, waaronder kroongetuige Nabil B. In totaal wordt de voortvluchtige Ridouan Taghi nu verdacht van vijf moorden, vier mislukte moordpogingen, en het voorbereiden van nog eens drie moorden.

Derk Wiersum

Hoogstwaarschijnlijk heeft de moord op advocaat Derk Wiersum (de advocaat van kroongetuige Nabil B.) ook te maken met het werk van Taghi. Als mogelijke opdrachtgever wordt naar hem gewezen. Vorig jaar werd de broer van de kroongetuige vermoord, kort nadat het OM had bekendgemaakt dat het een deal had gesloten met B. Zijn broer had niks met criminele zaken te maken.

Op 12 en 13 december gaat het Marengo-proces verder. De zittingen zijn, in tegenstelling tot de zittingen van afgelopen week, waarschijnlijk wel weer openbaar. Ook dan zal de zaak nog niet inhoudelijk behandeld worden.