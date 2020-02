OM: Houd alle vermoedelijke bendeleden Taghi in de cel

Experts over massahyste­rie: ‘We zijn nog nooit zo veilig, maar ook nog nooit zo bang geweest’

8:27 Steken we elkaar aan met onze angsten? Of is er serieus reden tot grote ongerustheid? Het antwoord is niet zo eenvoudig. Twee massapsychologen over de wereldwijde angst voor een nieuw virus. ‘We wonen in één van de meest veilige landen van de wereld, maar we zijn nog nooit zo bang geweest’.