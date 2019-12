OM in hoger beroep: doodschieten van Humeyra is moord, geen doodslag

Het OM gaat in beroep omdat zij het niet eens is met de veroordeling van verdachte voor doodslag, in plaats van moord. Volgens de rechtbank is niet gebleken dat er sprake is van een vooropgezet plan van de verdachte om Humeyra om het leven te brengen. Het Openbaar Ministerie denkt daar echter anders over en vindt dat er voldoende bewijs is voor voorbedachte raad. In de visie van het OM is er dus wel sprake van moord. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de verdachte het slachtoffer regelmatig doodsbedreigingen heeft gestuurd en uit zijn gedrag op die bewuste 18 december 2018.